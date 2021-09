Grupos provida protestan en Culiacán contra despenalización del aborto

Sinaloa.- “Sinaloa es Pro-Vida, salvemos las vidas”, “respeten la objeción de conciencia” y “toda vida es valiosa”, son algunos de los mensajes escritos en cartulinas, lonas y pancartas que mostraron mujeres, hombres, jóvenes y doctores que se manifestaron la tarde de este martes afuera de las instalaciones de la Casa de la Cultura Jurídica, perteneciente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Culiacán, que está ubicada por la avenida José María Morelos, entre la calle Francisco Villa y el bulevar Francisco I. Madero en Culiacán.

Al ratificar que se niegan a realizar este procedimiento a pacientes, porque van en contra de su ética, moral y su actividad religiosa, varios médicos de la localidad acudieron a la protesta y a externaron que se debe respetar la vida desde la concepción, como lo establecía el artículo 4 Bis de la Constitución Política de Sinaloa, y no es posible que once ministros tomen la decisión de declarar la acción de inconstitucionalidad sobre el aborto, que significa quitar el derecho de aquellos que no tienen voz y dárselo a otros, coincidieron los doctores Juan Carlos Balcázar y Jesús Antonio López Navarrete.

Los galenos acusaron a la Suprema Corte de realizar un activismo judicial, al quitar la soberanía del estado e imponer una decisión que no había sido tomada en Sinaloa, pese a que la vida está protegida en tratados internacionales que ha suscrito México y que el derecho de objeción se contempla en el Pacto de Costa Rica y que en la Carta Magna está dispuesto en el artículo 10 bis.

Protestan en Culiacán contra despenalización aborto | Foto: Cristina Félix/ Debate

“El personal de salud reclama el derecho a decidir y cual acto no se debe realizar”, insistió el doctor Balcázar, luego de comunicar que la Federación Mexicana de Ginecología, que es el órgano más importante que agremia a cientos de especialistas, hizo pública su decisión de apoyar la objeción de conciencia y que cada quien decida si va a realizar el tipo de procedimiento solicitado para estos casos.

En la norma 046, mencionó que se permite tener un grupo con objeción de conciencia en el tema del aborto, que también incluye a los cirujanos pediatras y plásticos, que pretenden que también se realicen cirugías de cambio de sexo a niños más adelante.

Reveló que la mayoría del personal médico y paramédico “nos oponemos a realizar los procedimientos”, aunado a que rechazan ser obligados a llevar a cabo este tipo de intervenciones y cirugías sobre este tema.

Protestan en Culiacán contra despenalización aborto | Foto: Cristina Félix/ Debate

Por su parte, Ana Laura Hernández, presidenta de Vía Familia, una de las convocantes a la protesta, dijo estar a favor de la defensa de la vida humana en cada una de las etapas de desarrollo, y mostró su desacuerdo al lenguaje utilizado por los ministros, al referirse a las mujeres como personas gestantes, no se proteja la vida desde la gestación, intromisión de la soberanía de los estados y que se refiera al aborto como procedimientos.

Mientras que grupos religiosos se encontraban en esta protesta, algunos realizando rezos y con rosarios en sus manos, pedían respetar el derecho de la vida.

Leer más: En Sinaloa, piden AMNISTÍA para personas encarceladas por el delito de aborto

Entre las organizaciones que participaron se enumeran Vía Familia A.C., ProLife Army, Salva Una Vida, Somos Familia Sinaloa, Comité Nacional Pro Vida y SiEsMiHijoYoEduco, así como la Liga de la Leche Culiacán.