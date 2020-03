Guardia Nacional enviaría 100 elementos a Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- El presidente municipal, Jesús Estrada Ferreiro señaló que tras los hechos ocurridos en Culiacán, Sinaloa, a lo largo del 6 de marzo, la Guardia Nacional estaría por enviar cien elementos a la ciudad durante los próximos días.

El alcalde remarcó que la intención es reforzar la seguridad y proteger a los ciudadanos ante hechos delectivos.

Por otro lado, aseguró que lo sucedido fue a causa de ataques entre grupos armados y no hacia la ciudadanía. Lamentó que haya gente afectada, motivo por lo que se estarán redoblando esfuerzos para garantizar la seguridad, no sólo en Culiacán, si no en todo el estado.

Estrada Ferreriro adelantó que también se están por adquirir nuevas patrullas y equipamiento de seguridad.