Guardianes de la prevención entregan cubrebocas en Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Guardianes de la prevención de la salud entregan cubrebocas a automovilistas en la avenida Álvaro Obregón y bulevar Francisco.I. Madero. El alcalde Jesús Estrada Ferreiro acudió y fue parte de esta campaña en dónde muchos automovilistas se vieron sin cubrebocas y los guardianes les entregaron uno y les recordaron la importancia del uso del mismo. Manifestó que dicha campaña se originó ya que no había una organización y una logística entre autoridades y la ciudadanía.

Les pedi que se utilizara una camiseta para que la gente viera que hay la voluntad de la gente para hacerlo y crear la conciencia y voluntad.

Aseguró que también como parte de la campaña se están sanitizando paradas de camiones entre otros lugares públicos en dónde se pudieran originar aglomeraciones.

Además de que se están visitando colonias en dónde hay más contagios y se están sanitizando los hogares. Indicó que no habrá detenciones por no usar cubrebocas si no por faltar el respeto a las autoridades como sucedió con dos personas en el primer cuadro de la ciudad.