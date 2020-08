Guardianes de la salud en Culiacán no exigen cubrebocas a todos

Culiacán, Sinaloa.- Días después del inicio de la campaña 'Guardianes de prevención de la salud', los brigadistas colaborando se concentran solo en el área de los mercados del Centro, dejando el resto sin vigilancia. En esta zona donde se encuentra el Mercado Garmendia y el Mercado de las Flores en Culiacán, personas pasaban sin utilizar cubrebocas, a los que no se les pedía que lo utilizaran.

Un joven transitando en la zona, pasó junto al grupo de cerca de diez brigadistas sin utilizar métodos de protección, al cual uno de ellos le acercó un cartel al rostro para indicarle que lo use, pero no se le dijo más.

Es importante destacar que en esta parte del Primer Cuadro suelen concentrarse un gran número de ciudadanos por la alta cantidad de comercio que hay.

Siguiendo a uno de los brigadistas que caminaba con una bocina tocando el tema de los Guardianes, reporteros de EL DEBATE notaron que le llamó la atención a algunas personas sin insistirles demasiado.

Una mujer guardiana de la salud. Foto: El Debate / Luis Gerardo Magaña

Hubo el caso de una persona que no portaba cubrebocas, argumentando que no tenía uno consigo, pero no se le otorgó uno para que lo usara.

Cabe recordar que como parte de la campaña se dijo que los colaboradores llevarían cubrebocas para ofrecer a quienes no tuvieran o no pudieran comprarlo, sin embargo esto no ocurrió así.

En demás zonas del Centro, con menor afluencia, no se encontraron Guardianes alrededor de las 10:30 horas, y personas caminaban con el cubrebocas mal colocado, sin tapar la nariz, una práctica muy común entre la ciudadanía.