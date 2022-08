Guerrero: “Intromisión del PAS obliga asustituir consejeros”

La intromisión del PAS en el proceso interno de Morena obligó a este partido a presentar impugnaciones que dieron como resultado la descalificación de algunos consejeros electos para ser sustituidos por quien sigue en la lista por cantidad de votos, es decir, prelación, aclaró Manuel de Jesús Guerrero Verdugo.

Consejo estatal

El delegado estatal de Morena en Sinaloa agregó que al menos se sustituyó a un hombre y a una mujer en cada uno de los siete distritos electorales para definir a quienes deberán participar en el consejo estatal a realizarse el próximo domingo 21 de agosto.

Guerrero dijo que la impugnación se presentó ante la Comisión Nacional de Elecciones y la Comisión de Honor y Justicia, quienes realizaron la revisión correspondiente y determinaron la baja de algunas personas y al sustituto. “Se impugnó a gente fundamentalmente que está vinculada al PAS, puesto que se revisó y la mayoría de ellos tienen una militancia activa en el PAS. Esto llevó a que se viera como una intromisión de un partido político en la vida interna de otro partido”.

Aclaró que para participar en el proceso interno se puso como requisito que se tuviera antecedente y evidencia de participar en el movimiento; y al revisar la lista de miles de aspirantes, dijo, no se observaron, a primera vista, connotados miembros del PAS, “eligieron personas de bajo perfil, poco conocidas que, al leer los nombres, no era fácil identificarlos; y fue hasta ver públicamente los nombres que compañeros identificaron a los pasistas que resultaron ser militantes activos del PAS y no afiliados a Morena”.

Afiliación

Al ser cuestionado si para participar en el proceso interno de Morena era necesario estar afiliado al partido, el delegado estatal dijo, primero, que para votar no era necesario, pero para ser votado sí; pero también reconoció que, dadas las dificultades con el proceso de afiliación, solo se exigió contar con alguna credencial que acreditara al participante como protagonista del cambio verdadero o de algún comité de este partido.

“El día del proceso se vio mucha gente, principalmente de la UAS y líderes del PAS, que andaban moviendo gente y, al ver los resultados, nos dimos cuenta que efectivamente fue una estrategia, se planeó”.

Impugnaciones

Sobre la impugnación de toda la asamblea de Morena en Mazatlán, que fue presentada ante el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa por una militante, Guerrero Verdugo se limitó a decir que no cuenta con información al respecto.

Finalmente, aclaró que en relación al principio de paridad, en Sinaloa se espera que al partido lo represente una mujer. Aunque se había informado que a nivel nacional se había impugnado esto en varios estados entre ellos Sinaloa.

Merary: “El momento de PAS y Morena terminó”

“Al parecer sí. El gobernador tiene todo nuestro respaldo respecto a esta postura y estamos contentos y satisfechos de que por fin se hablaba con claridad y con toda honestidad respecto a lo que sucede al interior de la universidad”, expresó la diputada federal Merary Villegas al ser cuestionada si el momento de PAS y Morena terminó.

Respecto a los cambios en la lista de consejeros electos, la legisladora se dijo contenta de la resolución emitida por Morena a nivel nacional, “porque claramente está atendiendo la preocupación de mucho morenismo aquí en Sinaloa, la injusticia que se cometió y aparte en la ley es muy claro, no puedes tener doble filiación política. En ese sentido, me parece muy congruente la resolución que se emitió”, agregó.