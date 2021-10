“Ha llegado el momento”: Rocha Moya minutos previos a tomar protesta como gobernador de Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- No hay plazo que no se cumpla, ni fecha que no se llegue, hoy ya se encuentra todo listo para que Rubén Rocha Moya tome protesta en el Congreso del Estado como gobernador de Sinaloa, en donde en el primer minuto del 1 de noviembre entrará en funciones.

Por ello, el gobernador electo de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, dedicó un pequeño espacio previo a la ceremonia que está cerca de iniciar para agradecer el apoyo incondicional de toda su familia y cercanos.

“Ha llegado el momento, agradezco el apoyo incondicional de mi hija Eneyda, de mis hijos Rubén, Ricardo y José de Jesús, mis nueras, yerno, nietas y nietos, estoy orgulloso de la familia que formé con mi amada esposa Socorro”, escribió Rubén Rocha Moya a través de sus redes sociales.

A su vez, Rubén Rocha Moya dejó en claro que hoy tiene la encomienda que todos los sinaloenses le han dado una vez que salió triunfador en las urnas en las pasadas elecciones como abanderado de Morena-PAS, por lo que expresó su deseo de cumplir. “Juntas y juntos vamos a construir un estado de bienestar en Sinaloa, ¡lo vamos a cumplir!”, escribió.

Cabe mencionar que entre los invitados a la ceremonia de la toma de protesta se encuentran senadores, gobernadores de otros estados, funcionarios estatales entre otros funcionarios.

El morenista estará como gobernador del estado de Sinaloa desde el 1 de noviembre de 2021 hasta el próximo 31 de octubre del 2027, en donde tiene la encomienda de realizar un gran trabajo en muchos temas de interés para mejorar la calidad de vida en la entidad.

Rubén Rocha Moya nació en Batequitas, Badiraguato, el 15 de junio de 1949. Es maestro normalista egresado de la Escuela Normal Superior de Oaxaca con maestría en Educación por la Universidad Autónoma de Querétaro, así como un doctorado en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).

El morenista llegará a ocupar el cargo que durante seis años ostentó el Quirino Ordaz Coppel, quien ayer dio su última declaración e inauguración como ejecutivo.

Un dato importante a destacar es que la ceremonia de la toma de protesta que se llevará a cabo en el Congreso del Estado estará bajos estrictos cuidados sanitarios esto debido a la pandemia que aún hay del Covid-19.