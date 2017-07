Ha pasado un mes... y la pequeña Dayana no aparece

Navolato, Sinaloa.- A un mes de la desaparición forzada de la menor Dayana en Navolato, el actuar de las autoridades es calificado de insensible y precario por organizaciones civiles y de derechos humanos.

Tres días han pasado desde que Dayana cumplió seis años de edad, 30 desde que no ha vuelto a casa, tiempo considerable para pensar que posiblemente ya no esté en Sinaloa.

Información sobre el caso. Foto: El Debate

“Estamos viendo las circunstancias en que fue privada de su libertad y subida a una camioneta. Es evidente que ya ni se encuentre en el municipio y es muy probable que tampoco en el mismo estado”, opinó Guillermo Donaldo Gutiérrez Martínez, director nacional de la fundación de Niños Robados y Desaparecidos I.A.P.

Circunstancias por las que la Fiscalía General del Estado ya debería haber turnado el caso a la PGR y así publicar la desaparición en la Alerta Ámber nacional e internacional.

“Muchas veces no lo hacen porque si lo hacen pueden ser catalogadas por medios, por sociedad como incompetentes; entonces, con tal de que a la Fiscalía no se le tache de incompetente, que no la pudo localizar, no lo hace y al final los afectados son los niños”, afirmó.

Falta sensibilidad

Óscar Loza Ochoa, integrante de la Comisión de la Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa, destacó que continúan con la convicción de encontrar a Dayana pese al actuar de la autoridad. “La institución tiene que trabajar con todos los recursos que tiene para encontrarla. Creo que es posible, espero yo que sea más sensible el fiscal”.

Manifestación por la desaparición de la pequeña. Foto: Foto: Guillermo Vega/ EL DEBATE

Indicó que para la búsqueda de personas en vida hacen falta estrategias, como la de contar en el estado con perros adiestrados que puedan encontrar el rastro de una persona hasta 48 horas después de la desaparición, solicitud que de manera formal ya hicieron como defensores de los Derechos Humanos a la autoridad.

Medios masivos

María Elena Solís Gutiérrez, presidenta de la Asociación Mexicana de Niños Robados y Desaparecidos, Asociación Civil, destacó que además del trabajo de las fiscalías en los casos de desaparición de infantes lo más importante es dar a conocer el rostro y datos del menor en todos los espacios posibles, como los medios de comunicación, pues son uno de los métodos más eficaces para dar con el paradero de los niños.

“Desafortunadamente la Fiscalía, por mucho que investigue, digamos si la persona es desconocida (quién se lleva al menor), no tenemos ninguna referencia es muy difícil, relativamente, dar con la niña. Aquí lo que tenemos que hacer es difundirla”, agregó.

Actualmente, los familiares de la pequeña Dayana han evitado dar declaraciones por encontrarse la investigación abierta. Por su parte, la Fiscalía General del Estado negó una entrevista con este medio y su titular, Juan José Ríos Estavillo, bajo el mismo argumento.

Sin interés la senadora Diva Gastélum por la prevención

Guillermo Donaldo Gutiérrez Martínez, director nacional de la Fundación de Niños Robados y Desaparecidos I.A.P., en entrevista para EL DEBATE mencionó que el tema de traer una campaña de prevención al estado fue tratado con la senadora Diva Gastélum el 3 de marzo del 2015; sin embargo, pese al interés mostrado en un principio por la senadora, después se perdió.

“Mantuvimos una reunión para que apadrinara esta campaña y nos pudiera llevar a su estado a implementarla, de lo cual ya no se hizo absolutamente nada. Eso es una traba”.