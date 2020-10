Habitantes de Aguaruto duran casi tres días sin agua potable y dicen tener muchas afectaciones

Culiacán, Sinaloa.-Vecinos de la sindicatura de Aguaruto manifestaron vivir con problemas del servicio de agua potable, por lo que han vivido días infernales ante la problemática.

De acuerdo con los habitantes que se vieron afectados, pese a que este problema no es constante en el la sindicatura a todos les afectó por igual al no haberse notificado con tiempo si habría un recorte por alguna obra o alguna otra situación.

"A todos nos agarró por sorpresa, más los que no tenemos dónde juntar agua pues no teníamos como limpiar nuestras casas, yo que trabajo todo el día llegue a mi casa y no sabía que no tenía agua, dos días así estuvimos", señaló Karely Carrillo vecina de la sindicatura.