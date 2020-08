Habitantes de Culiacán renuentes al uso obligatorio de cubrebocas: Canaco

Culiacán.- A pesar de la implementación de la campaña Guardianes de Prevención de la Salud efectuada por el gobierno municipal de Culiacán, los ciudadanos siguen renuentes en aplicar las medidas, lamentó el presidente de la Cámara Nacional del Comercio (Canaco), Diego Castro Blanco.

Explicó que, si bien los establecimientos comerciales están cumpliendo en la aplicación de protocolos implementados para disminuir los contagios del nuevo coronavirus mediante los empleados, en reiteradas ocasiones es negado el acceso a las personas por no usar cubre bocas, quienes además se molestan.

Recordó que, de acuerdo a las medidas de seguridad, el uso de cubrebocas es obligatorio para ingresar en la mayoría de los negocios, lo que en ocasiones si ha generado disgusto entre la clientela.

Ya está consiente la ciudadanía que si no porta un tapabocas no puede entrara a un establecimiento, no se le atiende sencillamente, y no se le permite el acceso, si ha habido gente que se molesta, manifiesta que no o se indigna, pero van y luego compran un tapabocas para entrar, reiteró.