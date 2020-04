Habitantes de sindicaturas de Culiacán ya necesitan despensas

Culiacán, Sinaloa.- El cierre de los negocios no esenciales está provocando crisis alimentaria entre los pobladores de las zonas más vulnerables de algunas comunidades, comentaron los síndicos de Eldorado y Sanalona.

De no llegar apoyos, la situación se va a ir agravando, sobre todo cuando las familias no tengan para comer, ni pagar los recibos de los servicios públicos. Ahorita son muchas cuyos hijos no tienen acceso a la educación por internet o teléfono celular, coincidieron.

En Eldorado hay al menos siete colonias en las cuales las familias ya requieren apoyos de despensas, por esa razón ya hizo la solicitud a las diversas autoridades, comentó el síndico Jesús Camberos Castro.

Comunidades

Entre las comunidades están El Higueral, El Conchal, Las Arenitas, Sánchez Celis, Navito, El Atorón, San Diego y el Ejido Rebeca, donde las familias requieren de apoyo alimentario.

Muchos de los jefes de familias laboraban en los negocios de ventas no esenciales o hacían ventas por su cuenta, también en los empaques, y estos ya están cerrando.

En Las Arenitas alrededor de 500 familias necesitan apoyo de despensas, dijo el comisarios Agustín Armenta. El gran problema de esta comunidad es que no ha llegado ningún tipo de apoyo, y las familias ya la empiezan a pasar mal; por esa razón, urge a las autoridades municipales y estatales que lleven despensas o implementen algún tipo de programa con el que las familias puedan pasar la pandemia.

Necesidades

En Sanalona, los pobladores de algunas comunidades ya empiezan a sufrir los efectos del cierre de los negocios y pérdida de empleos, comentó el síndico Eduardo González.

Por fortuna, los pescadores aún pueden realizar su actividad guardando las medidas preventivas recomendadas, pero hay familias que no tienen de dónde sacar ingresos. Muchas vivían de la venta de comida y otros artículos, pero la mayoría de los establecimientos están cerrados.

Además, les afectó el cierre de la carretera Sanalona-Tamazula, y es muy poca la gente que circula por la sindicatura.

De acuerdo con el síndico, alrededor de 200 familias han solicitado despensas, pero hay muchas más con necesidades. Además, se aproxima la sequía en algunas comunidades, lo que empeorará la situación.

Llama a las autoridades a que les hagan llegar apoyos para los más vulnerables.