Habrá acceso de menores en restaurantes por festejos del Día del Niño en Culiacán

Sinaloa.- Sector restaurantero permitirá la entrada a menores siempre y cuando se sigan estrictos protocolos para evitar contaminación cruzada informó Miguel Taniyama, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) en Culiacán.

Se estableció un dialogo con el secretario del Ayuntamiento de Culiacán, Othon Herrera sobre implementar logística para que la aglomeración de personas no los rebase como años anteriores.

Además, junto al delegado de coepriss, Alan Urbina, se tomó la decisión de que se pueda aceptar la visita de los niños siempre y cuando permanezcan sentados junto a su núcleo familiar y sin dispersión por las diferentes áreas del restaurante y las áreas de juego permanecerán cerradas con el fin de que no exista contaminación cruzada, porque en medio de una pandemia, si un niño llega al restaurante con su familia, con quienes siempre convive, lo prudente es que permanezca junto a ellos.

El presidente de Canirac señaló que, continuarán trabajando junto a las autoridades correspondientes para que sea de conocimiento público que todo debe llevarse a cabo con orden, está de acuerdo en conmemorar la fecha, sobre todo en los negocios que son más atractivos para los niños, como aquellos que venden pizzas, pasteles, pero el tema es que si en algún momento existiera algún tipo de aglomeración, que la autoridad los apoye a poner orden en las afueras de los negocios.

En cuanto las ventas esperan un aumento del 50 al 60 por ciento, sin embargo, entienden que el tema de la pandemia sigue y mientras no exista bandera verde y vacunación total no habrá normalidad, aunque la gente esté confiada y actuando como si no existieran riesgos para la salud seguirán siendo ejemplares en la aplicación del protocolo.