Habrá despidos para trabajadores en campañas, advierte Ayuntamiento de Culiacán

Sinaloa.- Habrá despidos y las sanciones correspondientes para los funcionarios públicos que realicen campañas electorales en horario laboral, advirtió Othon Herrera y Cairo, secretario del Ayuntamiento de Culiacán.

Aseguró que hasta el momento no se cuenta con ninguna queja de trabajadores que se encuentren realizando proselitismo político, sin embargo, aún no están iniciadas las campañas políticas en el estado, por lo que se mantendrán vigilantes para que no se presenten este tipo de acciones.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Leer más: Avala Congreso de Sinaloa la minuta de eliminar las partidas secretas en el gobierno federal

El funcionario municipal recordó, que todo aquel trabajador que decida integrarse al proceso electoral, tendrá que realizarlo fuera de sus funciones, como es el caso de quienes solicitaron licencia, o bien en horarios no laborales si así lo deciden.

Un servidor público puede estar en eventos de campaña, tiene derecho fuera de los horarios de trabajo en participar en campañas políticas, siempre y cuando no utilicen recursos oficiales", reiteró.

En cuanto a las sanciones para quien ejerza recurso público en campañas, indicó que estás van desde las penales y administrativas en donde se encuentra la inhabilitación para ejercer un cargo público.