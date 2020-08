Habrá filtros para la admisión de candidatos de Morena: Ramírez Cuéllar

Sinaloa.- Al sostener que, Morena ganará con más de 50 por ciento de los votos del electorado en el proceso electoral del 2021, el dirigente provisional del partido, Alfonso Ramírez Cuéllar afirmó que la militancia elegirá a sus candidatos, pero que habrá filtros para que no cualquiera pueda acceder a la candidatura.

Al visitar la capital de Culiacán, en donde sostuvo un encuentro con diputados, senadores y diputados de Morena, el dirigente precisó sobre el proceso de elección de los candidatos que serán sometidos a encuesta por la militancia, una vez que inicien los trabajos del Congreso Nacional y se conformen los consejeros nacionales para poder recibir los registros de los aspirantes.

A pesar de que, queda poco tiempo para el inicio de las elecciones (en el mes de septiembre en otros estados y diciembre en Sinaloa), el dirigente aseguró que, no se va a elegir a candidatos hasta que no se hayan realizado los procesos de conformación del partido a nivel nacional, y reiteró que aun el tiempo es limitado sí se alcanzará a hacer tales encuestas.

Además, la organización de las elecciones se llevará a cabo en el entendido de que, Alfonso Ramírez Cuellar pueda dejar la dirigencia si la Suprema Corte de Justicia resuelva las impugnaciones presentadas en torno a la elección de la dirigencia nacional.

Cuando hagamos todo el proceso cuando terminemos nuestras asambleas distritales, hagamos las estatales, conformemos el Congreso Nacional, hasta entonces haremos la encuesta, dijo.

Por mandato, el Tribunal Electoral de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Morena tiene hasta el mes de septiembre para conformarse como partido y llevar acabo elecciones de su dirigencia.

Filtros de admisión

Ramírez Cuéllar, aseguró que no hay personajes políticos definidos o preferidos para ser encuestados para ser candidatos pero que, sin duda, habrá filtros para la admisión de aspirante pues ya no se pueden equivocar con impulsar políticos que no comparten los ideales de la cuarta transformación.

Al encuentro asistieron, el senador, Rubén Rocha Moya, Senador, las diputadas federales, Yadira Marcos, Lucinda Sandoval Soberanes y Olegaria Carrasco Macías, el alcalde, Jesús Estrada Ferreiro y los diputados locales, Graciela Domínguez Nava, Pedro Alonso Villegas Lobo, Florentino Vizcarra, Gildardo Leyva, Cecilia Covarrubias, Horacio Lora Oliva, Juan Ramón Torres, Marco Antonio Zazueta, Francisca Abelló Jordá y José Antonio Crespo.

