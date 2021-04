Habrá operativo de vigilancia sanitaria por el Día del Niño en Sinaloa

Sinaloa.- En el marco de los festejos del Día del Niño, la Secretaría de Salud de Sinaloa, a través de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa (Coepriss), ha puesto en marcha un operativo de vigilancia y fomento sanitario en la entidad para evitar aglomeraciones de personas en establecimientos comerciales y en la vía pública.

El comisionado Jorge Alan Urbina Vidales anunció que este operativo será permanente con motivo de las celebraciones del Día del Niño el viernes 30 de abril, Día de la Madre el lunes 10 de mayo y Día del Padre el domingo 20 de junio, ya que previo a estas fechas, durante y en días posteriores se registra un sensible incremento en la movilidad de las personas por lo que se ha establecido una sintonía con los 18 Ayuntamientos de Sinaloa, para la realización de operativos coordinados que cuiden el respeto a las medidas sanitarias.

“De manera general se supervisará el funcionamiento de los filtros sanitarios con toma de temperatura y disposición de gel antibacterial, uso obligatorio de cubrebocas, aforo limitado, respeto a la sana distancia con mesas separadas, señalética, tapete sanitizante y lavado de manos para disminuir los riesgos de transmisión del virus SARS-CoV-2”, informó.

Precisó que se permitirá el acceso de niños y niñas a los restaurantes pero con el estricto cumplimiento de los protocolos sanitarios y con las disposiciones de que permanezcan en su asiento al lado de su familia sin dispersión por las Instalaciones.

Advirtió que se sancionará administrativamente y puede dar lugar a la suspensión temporal o clausura total e inmediata a quienes no acaten las medidas de seguridad sanitaria y permitan aglomeraciones o la venta a quienes no porten cubre bocas o no respeten los protocolos establecidos.

Apoyarán el operativo la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y las secretarías o direcciones de Seguridad Pública de los municipios, y los Inspectores de la Dirección y Vigilancia del Estado de Sinaloa, así como de las dependencias de Inspección y Vigilancia de los Ayuntamientos.