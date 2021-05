Habrá voto de castigo contra el mal gobierno municipal: Faustino Hernández Álvarez

Culiacán, Sinaloa.- El candidato del PRI, PAN y PRD a la Alcaldía de Culiacán, Faustino Hernández Álvarez, confió en que el voto de castigo contra el mal gobierno que ha imperado en en el municipio será decisivo para lograr un triunfo claro y contundente este 6 de junio.

“En Culiacán, la gente está agraviada y molesta, y no desea la continuidad del mismo partido en la presidencia municipal, mucho menos la reelección. Los ciudadanos desean un cambio, con certidumbre y responsabilidad. Yo no tengo la menor duda, que en Culiacán habrá un voto de castigo, por los malos resultados de la presente administración municipal”, manifestó.

Sin embargo, consideró que el triunfo se alcanzará gracias a la gente conquistada durante esta campaña política como resultado de su cercanía con la ciudadanía y la calidad de las propuestas que se presentaron a problemáticas bien definidas.

“En todas partes, encontramos el mismo sentimiento de agravio, de molestia e inconformidad, por los malos resultados del actual gobierno municipal. En las sindicaturas, fraccionamientos y colonias populares, la gente nos expresó su enojo para la deficiente calidad de los servicios públicos, el mal estado de las vialidades, la falta de pavimentación, el abandono de los parques y espacios deportivos, y los crecientes problemas de inseguridad, por tantos asaltos, robos de vehículos, robos en comercios y casas habitación.

“Pero sobre todo, la gente nos he expresado su inconformidad porque el actual gobierno municipal ha mantenido las puertas cerradas, se ha negado al diálogo y ha sido totalmente insensible a las demandas”, manifestó.

En su ya tradicional conferencia de prensa de los lunes, el candidato del PRI, PAN y PRD a la Alcaldía de Culiacán aclaró que no se confiarán ante el triunfo inminente y continuarán junto con su equipo con el mismo intenso ritmo de trabajo hasta el último segundo del día miércoles dos de junio que es el último día que marca la ley electoral para realizar proselitismo electoral.

“Estamos llegando al final de esta campaña, muy contentos, animados y fortalecidos, por el gran respaldo que hemos encontrado en la gente de Culiacán. La campaña, la estamos cerrando a tambor batiente”. A manera de ejemplo, informó que el sábado pasado se realizó el cierre de la cabecera municipal en el centro histórico, así como también cierres en las sindicaturas de Higueras de Abuya, Eldorado, Costa Rica, Baila (Cospita) y Quilá.

Del cierre de las actividades proselitistas al domingo 6 de junio, día de la elección, informó que prepararán con sus abogados toda la defensa jurídica del voto, cubriendo la totalidad de las casillas con representantes electorales, y estando pendiente para denunciar cualquier anomalía.

“Lo quiero decir con toda claridad: nosotros haremos todo lo que esté de nuestra parte, todo lo que sea necesario, para que tengamos unas elecciones ejemplares”, manifestó.

Faustino Hernández, destacó un resumen de su campaña, donde cumplió con recorridos por sindicaturas, fraccionamientos y colonias populares, así como con reuniones con todos los sectores y grupos sociales: empresarios, emprendedores, mujeres, jóvenes, colegios de profesionistas, cámaras empresariales, académicos, trabajadores de la salud y la educación, artistas, ambientalistas y animalistas.

Por último, el candidato del PRI, PAN y PRD a la Alcaldía de Culiacán invitó a todos los culichis a votar este 6 de junio para fortalecer la democracia y garantizar un triunfo claro y contundente en las urnas a favor de un proyecto político que rescatará la capital del estado.

“Yo le digo a los ciudadanos, que no se dejen presionar por nadie. El voto es libre y secreto. A los culiacanenses les digo, que no crean eso de que van a desaparecer algunos programas sociales si no votas por tal partido. Eso esto completamente falso. Los programas sociales están consagrados en la Constitución".

“Convoco a las mujeres y hombres de Culiacán, a votar con libertad, con valentía y dignidad. Los invito a votar por Faustino Hernández, la mejor opción para rescatar a Culiacán”, dijo.