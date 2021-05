Hacer excavaciones sin supervisión puede ser muy peligroso: Protección Civil Culiacán

Sinaloa.- Para prevenir percances como el ocurrido este jueves en la colonia Las Coloradas, en Culiacán, Sinaloa, donde una mujer perdió la vida y otra resultó lesionada cuando se encontraban en el interior de un hoyo de alrededor de dos metros de profundidad y ocurrió un derrumbe.

Marco Antonio Martínez de Alba, director de Protección Civil Municipal, llama a la población a no iniciar excavaciones por su cuenta si no conocen el terreno y no cuentan con las medidas de prevención correspondientes.

Antes de iniciar una excavación deben acudir al Ayuntamiento en donde podrán conocer si el uso de suelo es el adecuado para realizar la obra, luego de esto deben contratar una persona que sea especialista en la materia.

Este caso que conmocionó en la colonia Las Coloradas ubicada en una de las periferias de Culiacán Sinaloa está siendo investigado por la Fiscalía General del Estado. Al momento se desconocen muchos datos de lo ocurrido.