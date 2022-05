Han bajado las cifras de los homicidios dolosos en Sinaloa en su gobierno, afirma Rocha Moya 

Culiacán, Sinaloa.- Durante los primeros cuatro meses de este 2022 se ha registrado el menor número de homicidios dolosos desde 2010, aseguró el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha durante su Conferencia Semanera.

El mes de febrero pasado fue cuando menos personas asesinadas se han registrado haciendo el comparativo con los últimos 12 años, la cifra fue de 36, explicó el gobernador tras señalar que los datos de algunos medios de comunicación con respecto al número de personas asesinadas en Sinaloa durante el mes de abril eran erróneos.

De acuerdo al mandatario estatal de enero a abril, hubo 157 homicidios dolosos pero esta cifra es inferior si se compara con la del mismo periodo de 2021, cuando se tuvieron 205 asesinatos y en años anteriores las víctimas mortales eran hasta 830.

“El periódico Noroeste publica en su primera plana que hay 43 feminicidios ocurridos en lo que va del año y tuvimos que corregirles no son 43, son 6. Qué número tan dispar 43 contra 6, es que se los dio un investigador de la universidad un psicólogo, qué falta de rigor del psicólogo y qué falta de ética del periódico”, expuso.

Con respeto a los hechos delictivos registrados en abril el mandatario expresó. “Dice El Debate en su nota: El estado de Sinaloa se tiñó de sangre, esto se presentó en sus municipios al contabilizarse de acuerdo a datos periodísticos 41 asesinatos, entre ellos un feminicidio y aparentemente el homicidio doloso de una mujer. Con estos números, aproximadamente 151 personas en el estado murieron de manera dolosa con un total de 6 feminicidios, digo yo fueron 41 o fueron 151, finalmente no se sabe, es más fueron 42. Si van a la Fiscalía les van a decir no fueron 41, fueron 42, pero no 151 porque a punto y seguido después de decir que fueron 41 dicen que fueron 151”.

Rocha Moya resaltó que en 2010 en los primeros cuatro meses se cometieron 830 homicidios dolosos, en 2011, 692; en 2012, 497; en 2013, 417; en 2014, 292; en 2015, 294; en 2016, 330; en 2017, 533; 2018, 373; en el 2019, 286; en el 2020, 257; en el 2021 en este período se cometieron 205 y en el 2022 se cometieron 157, ésta es la cifra menor con relación al año anterior son 48 homicidios meno”, informó.

El gobernador destacó el trabajo coordinado entre los tres ámbitos de gobierno federal, estatal y municipal para disminuir los hechos delictivos.