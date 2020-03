Han bajado los indices de inseguridad en Mazatlán: Secretario de SSP

Mazatlán, Sinaloa.- “Al quitarle la vida a una persona, ya se esta irrumpiendo la tranquilidad del estado o incluso de algún municipio, pues siempre hay alguien que pierde a alguien por un hechos doloso, por lo que creo que, se deben de implementar estrategias de seguridad” expresó Juliuz Juárez Bonilla, presidente de la Barra de Abogados de Mazatlán.

La opinión

El litigante mencionó que las estadísticas que el Secretario de Seguridad Pública Federal, Alfonso Durazo dio a conocer en una conferencia de prensa, se ve reflejada al haber bajado los indices de inseguridad, pero se tenia que tomar en cuenta la percepción que tiene la ciudadanía sobre esto, pues ellos son los principales afectados.

“Creo yo, que se debe de tomar en cuenta la opinión de las personas respecto a la seguridad, pues bien los incides delictivos bajan, pero por que no hay denuncias, ademas he de aclarar, que también se tiene que hablar bien del puerto, para atraer a los turistas, pues son estos los que dejan una grande derrama económica en todo el estado”, expresó.

Juliuz Juárez Bonilla, presidente de la Barra de Abogados de Mazatlán. Foto: EL DEBATE

Comentó que también se solicitaron más de 100 nuevas patrullas y más personal de Seguridad Pública para abarcar en su totalidad lo que es el estado, lo que es un buen método para la eficiencia de la rapidez de atender los llamados.

“Está bien que se pidan más elementos, pero también se debe de pedir mayor ingreso salarial para ellos, más capacitaciones y en las selección de reclutamiento deberían de ser más severos, para que también desde abajo se acabe la corrupción y se haga frente a la inseguridad”, agregó Juárez.

Cambio de estrategias

Bonilla recalcó que no nada más se debe hablar en materia se seguridad, se esta dejando atrás la tarea cultural que hacen las escuelas y los salarios bajos que las empresas pagan a sus trabajadores, por que también debe de haber una reestructuración de estrategia.

“No estoy hablando de que se corten cabezas, pues aunque cambien una o mil veces de mandos, todo seguridad igual, lo que tiene que haber es un cambio de mentalidad, de investir más en educación de aumentar los salarios para tener un sueldo digno, un sustento y así las gente pueda vivir sin preocupaciones o mortificaciones, ya que con esta acción no habría porque tener la necesidad de robar, pero esto ya es tarea de las autoridades, se esta consciente de que el cambio no se hará en uno o dos meses si no que puede tardar años, pero tiene que verse reflejado, las personas deben de sentirse tranquilas y seguras”, finalizó.