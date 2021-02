Han cerrado más de 3 mil 800 negocios en Culiacán

Sinaloa.- La crisis generada por la pandemia del coronavirus ha provocado desde el año pasado el cierre de más de 3 mil 800 establecimientos comerciales en la capital de Sinaloa, informó Diego Castro Blanco, presidente de la Cámara de Comercio, Servicios Turísticos y Turismo de Culiacán (Canaco)

Castro Blanco señaló que es muy preocupante la situación que están viviendo actualmente los empresarios locales por los efectos que ha traído el Covid-19. Indicó que muchos negocios se han visto obligados a detener sus actividades.

El líder camaral también dio a conocer que a nivel estado han cerrado 9 mil negocios por esta crisis. Esto significa que un 42 por ciento de estos comercios corresponden a Culiacán: “Se han perdido más de 90 mil empleos, entre los formales e informales. Se han recuperado ya algunos, estamos hablando de unos catorce mil empleos de los que se perdieron”, reveló Diego Castro.

No al cierre

Señaló que el cierre de calles y algunos negocios, como lo ha planteado el Gobierno municipal, no es una buena alternativa. Quieren hacerlo de una manera autoritaria e impositiva, y esto requiere de un dialogo, tomar en cuenta las partes interesadas, afirmó. Indicó que el presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, quiere hacer las cosas de manera unilateral.

Ahí los afecta, no tiene una sensibilidad de escuchar, planear juntos, integrar un proyecto de mejora, con un enfoque que permita ganar a todos los sectores, se les dé un planteamiento, no cerrar las calles: “Lo único que se le ocurre es cerrar calles, restringir paradas, afectar a los negocios, cerrar negocios. Esto no es digno de un gobernante, no es el papel de un gobernante”, mencionó Diego Castro.

El titular de la Canaco dijo que las cámaras son para buscar condiciones, para entablar negociaciones, en estos casos: “Porque somos órganos de consulta, por ley, en coordinación con el Gobierno, pero ni nos escuchan ni colaboran con nosotros; sencillamente nos quieren imponer, de una manera autoritaria, medidas que no estamos de acuerdo. Se dan esos conflictos, porque no hay ese diálogo que debe haber, ni esa concertación ni búsqueda de cómo si pudiéramos hacer cosas importantes, pero en común acuerdo”, expuso.

Robos a negocios

Otro de los problemas que expuso el empresario es que se ha acentuado en Culiacán el robo al comercio organizado. Últimamente se ha venido incrementando, se están dando de una manera impresionante; varios negocios son saqueados por los amantes de lo ajeno, que se meten en las noches, por los techos, cortan las cortinas, los candados, y sacan todos los inventarios, se llevan todo lo del interior.

Señaló que son negocios que ya desaparecen: “¿Cómo van a seguir trabajando si ya los desvalijaron estas gentes? En pleno centro de la ciudad se han dado robos en joyerías, de materiales, de zapaterías, de diferentes negocios, frecuente y recurrentemente se están dando, en todo el municipio y en toda la ciudad”, lamentó.

Ante esta inseguridad, las autoridades les han dicho que faltan elementos policiales.

Son varias las denuncias públicas que se han hecho por el robo y los asaltos que se han realizado en el corazón de la ciudad en los últimos meses.

Los Datos

Medidas

El presidente de la Canaco lamentó que el alcalde de Culiacán no tenga la sensibilidad para tener una acuerdo con los comerciantes antes de tomar medidas extremas, afectando a las empresas.

Problema

Diego Castro señaló que la Policía Municipal tiene que ser más eficiente para detener el robo a los comercios; y si no, puede pedir el apoyo de la Guardia Nacional y de otras corporaciones, porque hay muchas pérdidas.