Hasta 5 millones en pérdidas sufren viviendas de zonas inundables en Sinaloa

Sinaloa.- Daños en la infraestructura de las casas, perdidas de muebles, electrodomésticos y documentos, prendas y demás artículos de valor que se encuentran en las viviendas al momento de un fenómeno meteorológico devastador, es lo que han tenido que soportar las familias que adquirieron inmuebles en zonas inundables en Sinaloa, sin embargo, aún no existe la cultura de contratar seguros ante siniestros.

Guadalupe Espinoza Calderón, delegada estatal de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de Servicios Financieros (Conducef) en Sinaloa, especificó que las pérdidas por inundación suelen ser totales, por lo que si el costo de la vivienda en promedio es de 1 millón de pesos los daños ascienden hasta los 5 millones de pesos por inmueble, por ello la importancia de contar con seguros en prevención de cualquier eventualidad.

Lamentó que sean pocas las quejas que se presenten contra aseguradoras por el incumplimiento en la póliza de seguros a vivienda, y no porque no se generen daños en los inmuebles o todas ellas cubren los daños, si no porque son mínimas las personas deciden contratar seguros.

Especificó que comúnmente en la temporada de lluvias, o en años atípicos por el golpe de un fenómeno meteorológico como lo fue la tormenta tropical 19-E que generó inundación en gran parte de desarrollos de vivienda de Culiacán, la Condusef percibió un repunte en las quejas contra seguros de vivienda, pero en menor cantidad al número de casas afectadas.

Te recomendamos leer:

Ante la permisividad que se ha dado a los desarrolladores de vivienda de construir y vender en zonas inundables, el delegado del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) en Sinaloa, Adolfo Ernesto Verdugo Dagnino advirtió que las inmobiliarias deben de cumplir con no edificar en zonas de riesgo, esto de acuerdo a lo que marca la ley de desarrollo urbano de cada uno de los municipios, de no ser así no serán acreedoras a créditos.