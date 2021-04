Hasta en $25.30 pesos el litro de gasolina en la cuidad de Culiacán

Sinaloa.- En su página oficial, la Comisión Reguladora de Energía (CRE), dependencia de la Administración Pública Federal centralizada, muestra precios de gasolinas y diésel reportados por los propios permisionarios y en Culiacán se ha encontrado el litro de gasoilna hasta en 25.30 pesos.

Así, se presentan una relación de las estaciones despachadoras de estos hidrocarburos con las tarifas más caras y más baratas, por litro.

Los más caros

Multiservicios Combustibles y Lubricantes La 20, ubicada en calle La Compuerta 1150, en el Ejido La romana, perteneciente a la sindicatura de Quilá, con 25.30 pesos la gasolina gasolina Premium (roja); seguida de Estación de Servicio Express, S. A. de C. V, en carretera Quilá-El Salado No. 915 acera norte, con 25.20 pesos, también la Premium.

Asimismo, Multiservicios Combustibles y Lubricantes La 20 S. A., que se encuentra en Constituyentes 2767, de la colonia Industrial El Palmito, con 23.98 pesos la Premium; y con 23.95 pesos, también la Premium, están: Súper Servicios S. A. de C. V. (Calzada Heroico Colegio Militar 1820 Sur), Autoservicio Las Quintas S. A. de C. V., (bulevar Eldorado Oriente 1083), Faja de Oro KZT4 S. A. de C. V. (bulevar Francisco I. Madero 897).

Los más baratos

Por otro lado, los precios más bajos, de acuerdo con la CRE, los tienen: Servicios Integrales Mary S. A. de C. V., ubicada en bulevar Universitarios 445, con 18.99 pesos la gasolina Regular (verde), y Multiservicios 3M S. A. de C. V., en bulevar Paseo de Los Ganaderos 5271 Poniente, también con 18.99 pesos la verde. Sin embargo, el organismo regulador destaca que el precio más bajo lo tiene Grupo Arbensan S. A de C. V., ubicada en avenida Josefa Ortiz de Domínguez No. 2534 oriente, acera sur, con 16.79 pesos la Premium.

En el caso del diésel, Servicios Adamary S. A. de C. V. lo tiene en 18.79 pesos, considerado como un precio estándar en la mayoría de las estaciones de Culiacán.

¿Qué es la CRE?.

La Comisión Reguladora de Energía, como Órgano Regulador Coordinado en Materia Energética y en apego a las leyes, fomenta el desarrollo eficiente de la industria, promover la competencia en el sector, proteger los intereses de los usuarios, propiciar una adecuada cobertura nacional y atender a la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y la prestación de los servicios.