Hasta en las playas van a vacunar contra el Covid-19 en Sinaloa

Sinaloa.- Desde este día y durante todo el mes, se pone en marcha en Sinaloa una campaña extraordinaria de vacunación contra el covid-19, anunció el gobernador Rubén Rocha.

El Comando de Vacunación, integrado por las instituciones de salud, el Ejército y la Marina, acudirán a todos los sitios del estado, inclusive a las playas, para aplicar las dosis al mayor número de personas, sobre todo a las que requieren el tercer refuerzo para que tengan el esquema completo.

Quienes tengan apenas un mes de haberse aplicado la segunda vacuna podrán ponerse la tercera, ya que al estado llegará un lote de 85 mil, las cuales caducarán en este mes, por lo que es urgente aplicarlas.

Leer más: Sinaloa registra 16 nuevos contagios y dos fallecimientos por Covid-19

Se atenderá a toda la población de 14 años en adelante, incluyendo los maestros.

De acuerdo con el mandatario estatal, en el país hay 14 millones de dosis que caducan en este mes, por lo cual estarán siendo distribuidas a los estados.

Tras esta campaña, posiblemente para el mes de mayo se inicie con la vacunación de los niños de 5 años en adelante.

De acuerdo con Rocha, entre más adultos se vacunen, se cumple con un criterio internacional para que manden vacunas para los niños. “Aclarando, México no tiene problemas de compra de vacunas, al contrario, tiene un depósito de 78 millones de dólares para efecto de que se adquieran. Es probable que pudiera haber a partir de mayo, que nos quede como eso, una probabilidad de nuestra parte, puede ser mayo o puede ser junio, va a depender de la existencia de vacunas a nivel internacional”, detalló.

Consulta

Durante la Conferencia Semanera, el mandatario estatal agradeció a los 429 mil sinaloenses que acudieron a votar el pasado domingo en la consulta de revocación de mandato.

Indicó que si se hubieran instalado las más de 3 mil casillas, como en las anteriores jornadas de elección, se hubieran obtenido un millón 300 mil votos. Pese a que el INE solo instaló mil 300, la consulta fue un éxito y muchas personas fueron en lancha, a pie, a caballo y de raite a votar.

Reforma energética

Los diputados que estén en contra de la nueva reforma eléctrica promovida por el presidente de la República estarán en contra del pueblo, porque con la misma bajarán las tarifas domésticas, también disminuirán los costos de los órganos que administran las juntas de agua potable, el costo del alumbrado público que, aunque no tiene cargo para la población, lo tiene que pagar el municipio y por ese motivo se hacen menos obras, refirió.

Según el gobernador, lo que quieren los diputados es que no desaparezca la Comisión Reguladora de la Energía, la cual siempre ha impedido que bajen las tarifas y es la que ha distribuido en los particulares la generación de la energía eléctrica y no en la Comisión Federal de Electricidad.

Leer más: El que persevera alcanza; llegan a Sinaloa unidades con medicamento para hospitales

Sin temor a Estrada

Con respecto a lo dicho por el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, de que va a ser grande el costo para las personas que lo estén atacando, entre ellos los diputados, porque está documentando muchos actos de corrupción, el gobernador contestó “no tengo ningún temor por temas de actos de corrupción.

Quiero decirles a ustedes que conmigo no van a batallar mucho. Cuando se me evidencien actos de corrupción, yo me voy. No necesito que este hombre que está señalado porque no licitó las obras, ande buscando cómo acusarme a mí de actos de corrupción, primero que corrija lo de él allá”. Desde hace algunas semanas, el gobernador y Estrada Ferreiro han tenido diversas confrontaciones.