Hasta que Sinaloa cambie a semáforo amarillo habría fecha para reapertura de tianguis en Culiacán

Culiacán.- Hasta la fecha sigue sin haber fecha para que se reincorporen los tiangueros de la colonia Huizaches, en Culiacán, Sinaloa, por lo que están preocupados por sus situación económica y de salud.

Al no poder trabajar el presidente del bloque de vendedores Juan Carlos Hernández manifestó que las autoridades les comentaron que hasta que el semáforo epidemiológico cambie de naranja a amarillo podrán instalarse a pesar de que los contagios del nuevo coronavirus Covid-19 han disminuido durante esta semana.

Es lo que nos dicen pero pues tenemos que acatar y el problema es que estamos acatando hasta que ellos digan pues imagínese nos vamos a morir de hambre sin trabajar y sin tener un sustento para nuestras familias

Comentó Juan Carlos Hernández que se les dieron alternativas como instalarlos en cruceros, pero su temor es que si de por sí eran abusados por los amantes de lo ajeno en el tianguis ahora en los cruceros sería más peligroso.

Por lo que aseguraron que estar en lugares que no conocen no es una opción para ellos pues no van a arriesgarse a que los lastimen o les quiten sus mercancía. Además de que no sería la misma el estar en cruceros pues en el tianguis ya tienen sus clientes en cambio en las calles no sabrían si la gente les compraría o no.

