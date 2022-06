Hay 2 órdenes de aprehensión por asesinato de Luis Enrique Ramírez: SSPC

"Se identificó una línea de investigación por parte de la Fiscalía General de Sinaloa, una línea de investigación sólida que ha logrado precisar que el homicidio del periodista no fue por su actividad profesional o periodística, sino que responde a otras causas. Se han analizado y evaluado datos de prueba que han permitido ir delimitando el móvil del delito", sostuvo.

Además, el funcionario afirmó que la Fiscalía de Sinaloa ha determinado que Luis Enrique no fue asesinado por su labor periodística , sino por otras causas, esto tras identificar una línea de investigación sólida. Sin embargo, no dio a conocer cuál sería el motivo por el que el periodista sinaloense fue asesinado.

"Gracias a las técnicas de investigación ya se tienen identificados a dos presuntos responsables de este crimen, quienes ya cuentan con órdenes de aprehensión , ya está la persecución y la búsqueda para ejecutar estos mandamientos judiciales, y por secrecía, pero también para no alertar a los presuntos responsables, no se da cuenta de sus nombres", comentó Mejía sobre el caso de Luis Enrique Ramírez .

La identidad de los presuntos asesinos no fue dada a conocer por Ricardo Mejía, a fin de no alertarlos para facilitar su captura y por la secrecía de las investigaciones, que continúan en marcha.

México.- Tras las contradicciones en los informes sobre el asesinato del periodista Luis Enrique Ramírez , la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) confirmó que hay dos órdenes de aprehensión contra los presuntos responsables, aunque aún no han sido detenidos .

Raúl Durán Periodista

