Hay 250 policías reprobados en el municipio de Culiacán

Sinaloa.- La inseguridad que se está viviendo en el municipio de Culiacán como: la circulación por las calles de hombres armados, asesinatos, feminicidios y balaceras como la ocurrida frente al Ayuntamiento el pasado domingo, no es por ineficiencia de su Gobierno, es porque la autoridad estatal tiene una función que no cumple, expuso el alcalde Jesús Estrada Ferreiro.

En el caso de la comuna, en cuestión de seguridad no se cumple a cabalidad porque no cuentan con recursos y menos si los diputados lo están limitando en el cobro del predial.

Deslinde

El que el propio Congreso del Estado les esté imponiendo cargas económicas como el descuento del predial a los jubilados y el homologar la pensión a las viudas de policías, los debilita, expuso.

Además, otra problemática que se tiene es que tienen pocos elementos porque se jubilaron más de 100 y en la actualidad tienen 250 reprobados de los Exámenes de Control de Confianza y ellos no pueden usar armas, por lo que no pueden andar en los operativos. A ellos no los puede despedir porque tienen familias y necesidades; además, teme que al dejarlos sin empleo puedan “torcer sus caminos”.

“El presidente Andrés Manuel López Obrador nos dijo que nos va a brindar apoyo. Creo que ya nos va a llegar, vamos a ver qué logramos hacer. De entrada, ya me autorizaron para que reevaluáramos a los reprobados”, detalló.

Molestia

En conferencia de prensa realizada ayer, el primer edil tronó contra los diputados y, en palabras subidas de tono, reprobó que hubieran aprobado la homologación de las pensiones de las viudas de los policías. “Porque tenemos que darle una pensión igual o salarios igual a los estatales activos, cuando ya tienen 15 años que fallecieron (los policías por los cuales se debe dar la homologación de la pensión)”, expuso el primer edil. En su caso considera que el Ayuntamiento no tiene por qué darle casa a las viudas.

También reprochó que se tengan que pagar las primas de antigüedad cuando los policías y los sindicalizados se retiran o los despiden.

Criticó los descuentos que se hacen a las personas jubiladas por concepto del predial porque pagan demasiado poco y lo que se recauda no alcanza para dar todos los servicios públicos que se requieren, ni para equipar a los policías.

Leer más: Discriminación y pobreza en los pueblos tarámaris en Sinaloa

‘Pleito personal’

En lo que respecta a Feliciano Castro, coordinador del grupo parlamentario de Morena en la 64 Legislatura, el alcalde aseguró que sigue sin tener una buena opinión de él; sin embargo, lo va a buscar porque, como instituciones, ocupan coordinarse. En su caso, dijo estar en contra de todo funcionario que realice acciones que afecten al Ayuntamiento.