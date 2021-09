Hay 34 casos de Covid-19 en escuelas de Sinaloa, 18 son niños: Sepyc

Sinaloa.- El Secretario de Educación Pública y Cultura (Sepyc), Juan Alfonso Mejía López actualizó la cifra de casos positivos de Covid-19 que se han dado después de un mes del regreso a clases presencial en Sinaloa, con un total de 34 casos.

Dijo que son 34 los contagios que se han presentado hasta el momento de los cuales 18 son niños, coincidiendo con la cifra que dio la Secretaría de Salud.

Manifestó que si bien son pocos casos positivos de los más de 130 mil alumnos que están tomando las clases presenciales con esta nueva realidad. Detalló que no se ha presentado una cadena de contagios en las escuelas que decidieron sumarse a las clases de manera presencial.

Por ello reiteró que los filtros que se instalaron tanto como en las escuelas, o desde casa, están funcionando.

"De estas escuelas la gran mayoría ha sumado grupos no más escuelas lo que es importante con estás cifras que les comparto es que no se han presentado contagios y eso me parece importante".