Hay agua en presas de Sinaloa para ambos ciclos agrícolas

Sinaloa.- Debido a que se ha tenido una captación de agua de manera extraordinaria, se tiene asegurado el abastecimiento para riegos del ciclo agrícola otoño-invierno, dio a conocer el director técnico del organismo de cuenca de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Ramón López.

Así destacó que, debido a que durante este año se presentó una situación atípica de lluvias que abastecieron de manera importante las diferentes presas del estado, en ocho de ellas se aprobaron niveles extras para abastecer las tierras durante los riegos.

Lluvias extraordinarias

El director técnico de Conagua indicó que, a pesar de que durante todo el año no se presentaron lluvias recurrentes, en los mes de noviembre y de diciembre las tormentas tropicales e invernales trajeron agua, por lo que se logró superar el 75 por ciento de la capacidad de las presas, lo que determina que sea poca la posibilidad de que se tengan problemas de abastecimiento para la temporada agrícola primavera-verano.

A pesar de ello, agregó que las precipitaciones son impredecibles, por lo que no se puede ser exacto en los pronósticos climáticos para los meses que cotidianamente traen lluvias, pero se prevé que no se tenga dificultades en los riegos de las dos temporadas agrícolas de este año. Por esta razón, se buscará otorgar paulatinamente el vital líquido a los agricultores y no tener dificultades de sequía.

Razones

En cuanto a las posibles razones por las cuales se están presentando los fenómenos meteorológicos que han tenido lluvias atípicas al estado, Ramón López dijo que la razón recae en el cambio climático por el cual se está pasando.

Por ello, son pocas las lluvias que se dan en el transcurso del año, pero que aportan cantidades muy grandes de agua que no se habían dado en años anteriores, y se está presentando con más recurrencia en todo el país, según lo informado por el pronósticos del Sistema Meteorológico Nacional.