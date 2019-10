Hay brote de aguas negras en primaria Niños Héroes, Culiacán

Sinaloa.- Alumnos de la Escuela Primaria Niños Héroes corren el riesgo de enfermarse por estar cerca de un foco de infección que se generó en el patio de la institución.

El brote de aguas negras es un problema de antaño en este plantel, que les ha dado dolor de cabeza a las autoridades de la primaria, pues ha sido arreglado, pero inesperadamente se forman las lagunas de nuevo.

El hecho de que sean aguas negras ocasiona que se generen malos olores en la institución, a pesar de que las autoridades aseguran que no entra el olor a las aulas. Además, los niños no pueden jugar a la hora de receso debido a que no soportan los olores y parte del terreno se encharca.

Ante una denuncia que llegó a esta Redacción, reporteros de EL DEBATE visitaron el plantel, donde se pudo observar que el registro no sirve y requiere una reconstrucción más profunda para que pueda acabarse el problema.

Testimonios

El secretario general de la escuela, Miguel Ángel Campillo Vergara, comentó que ya se está trabajando en darle solución, además de que en su momento cada director ha reportado en la Secretaría de Educación Pública y Cultura para que los apoye, pues se requiere un presupuesto que la primaria no cuenta para solucionar de lleno.

Se requiere de un desagüe para que se conecte hasta la toma, después de la barda

El maestro de sexto grado comentó que ya se ha solucionado varias veces, pero vuelve a surgir el problema, y como el tipo de tierra que hay es barrial y tiene mucho movimiento, el agua brota, más en esta temporada de lluvias.

Por su parte, Marisela Vega, una de las vendedoras que se instala a las afueras de la escuela, dijo que ayer no era tanto el problema, pues cada fin de semana no está en uso el drenaje del plantel, pero para el término de la semana son muy abundantes los charcos de aguas negras, incluso hasta se salen de la escuela y van y dan a la calle, por lo que les ocasiona problema para vender su mercancía: “El olor y la fuga está desde casi que entraron a la escuela, por lo menos que nos haya tocado a nosotros, pero deberían de solucionar, ya que es insoportable el olor”.

Manifestó que el problema ya les ha ocasionado que sus clientes se quejen, incluso que se vayan, pues es muy desagradable, sobre todo les preocupa que los niños estén expuestos a los malos olores.