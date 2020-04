Hay casos sospechosos de Covid-19 en el personal funerario de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Durante la contingencia sanitaria que se vive en el estado han clausurado establecimientos que no son de primera necesidad, sin embargo, hay quienes aún siguen en sus jornadas.

Diversas ocupaciones se realizan normalmente, y en otros casos inclusive hay más trabajo.

Tal es el caso del personal de las casas funerarias de la ciudad, que están en uno de los frentes de batalla, donde ya han registrado casos sospechosos y se ha determinado aislar a los trabajadores que presentan síntomas.

Casos sospechosos

Desde que inició el problema del COVID-19, el trabajo de funerarios ha ido en incremento, lo que hace que el riesgo esté latente y en cualquier momento se pueda presentar un caso positivo.

De acuerdo con información dada a conocer por fuentes allegadas a funerarias, son dos los casos sospechosos que se han registrado durante la pandemia.

Se comentó que uno de ellos lleva alrededor de 20 días en aislamiento por ser un posible caso positivo.

“El compañero ya la lleva ganada. Empezó con una ligera gripe y, para no ponerlo más en riesgo a él ni a sus colegas, fue mandado a su casa, donde ya se está recuperando poco a poco”.

Otro de los casos que se presentó fue el de un cepelista, sobre el cual también se señaló que ya va mostrando mejoras. Al igual que con el primer caso, fue separado de sus funciones para evitar más riesgos.

A pesar de que se toman las medidas necesarias para protegerse, los encargados de retirar los cuerpos contagiados están en inminente peligro.

“Es muy delicado todo esto. Tratamos de llevarlo con mucho cuidad y con todas las reglas de seguridad y usar todo el equipo de protección”, comentó uno de los trabajadores.

Otro de los que a diario ven cómo han ido incrementado los fallecimientos por coronavirus dijo temer por su vida, pero tiene que seguir trabajando para llevar el sustento a su hogar.

“Yo me encomiendo todos los días para no agarrar el virus. Cuando llego a mi casa, tengo un atomizador con cloro afuera de mi casa, empiezo poco a poco y voy sanitizando todas mis pertenencias, para evitar arriesgar a mi familia. Cuando llego ya me tienen una cubeta con cloro. Me la echo y ya después me meto a la regadera para descartar cualquier infección”.

Medidas

La situación es crítica, y más de 100 muertes por COVID-19 en todo el estado de Sinaloa lo confirman, aunque pudieran ser aún mas, por los que no se han confirmado.

De acuerdo al testimonio de otro de los trabajadores, los casos de sus compañeros que fueron mandados a sus casas por estar supuestamente infectados los mantiene en constante alerta, ya que ninguno, dijo, está exento de enfermarse. También indicó que han tenido cursos para el manejo de los cuerpos que son positivos y también para los que se declara muerte por neumonía o neumonía no especificada.

Respecto a las medidas de protección, se argumentó que los equipos usados en cada cadáver va directo a cremación, incluso se dijo que en algunas funerarias el personal operativo que anda en las calles y hospitales no ingresan a las instalaciones, por recomendación y protección del todos los empleados.

“Algunos no creen, porque no les ha pasado, pero uno que anda aquí ve cómo van cayendo servicios”, comentó uno de los operarios.

Por último, enfatizó en hacer caso a las recomendaciones, mantener el constante lavado de manos y cuidar a niños y a adultos y, lo más importante, que se queden en casa aquellos que pueden.