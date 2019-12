Hay cinco jovencitas aún desaparecidas y con Alerta Amber en Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- Ocho adolescentes desaparecidos, cinco de ellos mujeres, es la cifra de boletines de Alerta Amber, que emitidas durante el 2019 y a pocos días de acabar el año, siguen activas.

Luz, Karla, Irma, Yenifer, Brenda, José, Williams y Ramón, son los nombres de los 8 adolescentes que siguen desaparecidos en Sinaloa, algunos desde que comenzó el año y otras en los últimos días.

En todo el estado de Sinaloa el impacto de los feminicidios y su cercanía con los boletines por mujeres desaparecidas, ha dejado una huella indeleible, de forma que justo el día de hoy se organiza una marcha para exigir justicia por el asesinato de Lucía Mariana, una adolescente de 17 años de edad que después de ser boletinada en Alerta Amber, apareció muerta en Costa Rica.

Aunque no todos los casos de desaparición terminan en encontrar las víctimas sin vida, si es una posibilidad que carcome el alma de los familiares que se quedan en casa junto a sus telefonos esperando alguna noticia, así como de aquellos que también salen a las calles a pegar boletines o se unen a grupos de rastreadoras.

Los asesinatos y desapariciones que han sufridos algunas mujeres en los últimos días en Sinaloa, han hecho evidente la necesidad de crear nuevas estrategías políticas y de seguridad, así lo señaló Quirino Ordaz Coppel, gobernador de Sinaloa, al decir que la Alerta de Violencia de Género no ha funcionado en Sinaloa.

En esta nota usted solo encontrará información de adolescentes boletinados por Alerta Amber Sinaloa, que hasta el 18 de diciembre, aún se encontraban activas, después de realizar una corroboración con las páginas oficiales de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, de Alerta Amber Sinaloa y de notas periodisticas de este medio de comunicación.

Cabe señalar que tras este simple ejercicio, se ha detectado que la página de Facebook de la Fiscalía General de Sinaloa no da un seguimiento estricto a la publicación Alertas Amber de Sinaloa, es decir, o no publica los boletines, o no actualiza si ya fueron localizados, por otra parte, con último caso de Brenda Janeth, se observó que un hubo desface de tiempo de más de 30 minutos en el que la página oficial de Facebook de la Alerta Amber de Sinaloa publicó el caso y luego de que esta información fuera directamente compartida a los medios de comunicación.

Antes iniciar con el nombramiento de los adolescentes desaparecidos en Sinaloa, se informa que aquí no se mencionan a personas adultas desaparecidas, de quienes la información, es aún más compleja de verificar.

Adolescentes desaparecidos en Sinaloa

1.- Luz Arlen Perea Montes

Luz Arlen es una adolescente de 14 años de edad que fue reportada como desaparecida el 31 de enero del 2019, cuatro días después de ser vista por última vez en el Centro de la ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa.

En aquel momento se señalaba que Arlen vestía un pantalón color azul con blanco, un suéter rojo, blusa rojo con negro y zapatos negros.

En menos de 40 días, habrá pasado un año de que su familia la vio por última vez.

2.- José Luis Mojica López

José Luis, un menor de edad que tiene 17 años de edad y vivía en Concordia, fue visto por última vez el 4 de febrero del 2019, sin embargo, sería hasta el 14 de marzo que la ficha de la Alerta Amber se haría pública.

Se trata de un joven de tez moreno claro, delgado y que vestía un pantalón de mezclilla color azul, playera de cuello redondo color blanco con rayas horizontales color azul.

Fue durante la noche de aquel lunes que José Luis fue visto por última vez en la colonia Las Arenitas del mencionado municipio.

3.- Williams Chavez Quiñonez

También de 17 años de edad, Williams fue visto por última vez el 7 de agosto del presente año en su casa en el fraccionamiento Cota en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa.

A diferencia de los adolescentes anteriores, no sabe que prendas vestía al momento de desaparecer.

Mientras que su boletín en Alerta Amber Sinaloa fue emitido hasta el 15 de octubre del presente año y en ninguna de las cuentas oficiales de la Fiscalía y ni en archivos periodisticos fue encontrado información acerca de su localización.

4.- Karla Yaquelin Ramírez Zazueta

Durante la noche del 29 de septiembre, se vio por última vez a Karla Yaquelin saliendo de su casa en la colonia 5 de febrero.

De acuerdo a la información por proporcionada por la Alerta Amber del 2 de octubre, Karla es una adolescente de tez morena, 160 cm de altura y vestía un pantalón de mezclilla color azul marino, una blusa negra de mangas largas con flores rojas y tenis blancos.

5.- José Ramón Higuera Soto

Es un joven de 17 años de edad que fue visto por última vez el 10 de noviembre en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa.

José Ramón salió de su casa en la colonia Antonio Toledo Corro y no volvió, y sería hasta el 25 de noviembre que se emitiría la Alerta Amber de Sinaloa.

De tez moreno claro, complexión delgada y de 175 cm de altura es como se describe al adolescente que vestía una playera tipo polo de color blanco con rojo, short de color gris y tenis negros al momento de desaparecer.

6.- Irma Guadalupe Rodríguez Zamora

Irma Guadalupe es una adolescente de 15 años de edad, que fue vista por última vez el 6 de diciembre del presente año en el municipio de Escuinapa.

El boletín de Alerta Amber fue emitido al día siguiente de su desaparición en la colonia 13 de Septiembre, del mencionado municipio.

Se trata de una adolescente de nacionalidad estadounidense, de 157 cm de altura, de complexión delgada y de tez morena clara.

7.- Yenifer Margarita Tecomulapa Octaviano

Yenifer Margarita desapareció el pasado 13 de diciembre de 2019 y su boletín se emitió hasta el 16 de diciembre.

Aproximadamente a las 06:30 horas del mencionado día se le vio por última vez al salir de su casa en Ceuta, Elota.

La adolescente tiene 15 años de edad, es de complexión mediana y al momento de su desaparición vestía una playera blanca tipo polo, chamarra de color negro y patalón azul marino.

8.- Brenda Janeth Mendívil Esparza

Brenda Janeth fue vista por última vez aproximadamente a las 06:00 horas de 17 de diciembre en la colonia El Palmito, en la ciudad de Culiacán.

Se trata de una adolescente de 16 años de edad, de complexión delgada y tez blanca.

A diferencia del resto de adolescentes que se encuentran mencionados en la presente nota, su boletín en Alerta Amber Sinaloa se emitió el mismo día que fue vista por última vez.