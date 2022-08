Hay cuatro casos de reacción adversa a la vacuna Covid-19 en niños en Sinaloa

Aseguró que las personas que cuentan con diabetes detectada o no detectada no corren riesgos de que la vacuna sea un detonante para el aumento en la sintomatología o gravedad de la enfermedad.

El secretario de Salud precisó que en el caso del joven de 21 años, Julio César Salazar Herrera, quien asegura que a partir de la tercera dosis de vacuna se detonaron padecimientos que han deteriorado su salud, entre ellos diabetes, dijo que se tiene interés de la Secretaría por darle los datos precisos a la familia para que no se tenga mal información sobre la vacunación.

Cuitláhuac González Galindo, secretario de Salud de Gobierno del Estado, explicó que de estos cuatro incidentes, una fue reacción alérgica en la piel de un niño de Badiraguato, quien se trató, se le dio medicamento, se atendió en el hospital y no pasó a mayores, además de otros tres casos de niños que han caído en problemas de estrés y se han desmayado, mismos que rápidamente se han restablecido.

