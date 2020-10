Hay dificultad en las MIPyMES para cumplir con etiquetado nutrimental: Canacintra

Culiacán.- Con problemas para cumplir con las reglas de etiquetado de productos, se encuentran las pequeñas empresas de Sinaloa a casi un mes de la entrada en vigor de las nuevas normas nutrimentales, mismas que iniciaron con su obligatoriedad en el mes de octubre, dio a conocer Francisco Álvarez Aguilar, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Culiacán.

El empresario industrial explicó que son en su mayoría las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMES) las que no están cumpliendo con los etiquetados en productos, ya que el problema recae en los costos elevados que se tienen que pagar para realizar los estudios nutrimentales de los productos, esto a diferencia de las grandes empresas que ya están cumpliendo en su totalidad.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Normalmente los que venden en las grandes cadenas ya deben de tener el cumplimiento, si no lo tienen no pueden entrar, aquí el retraso es en las MIPyMES, esto porque no tienen la capacidad, un estudio nutrimental te cuesta como 7 mil pesos para una sola muestra, y hay gente que maneja diferentes productos y para mandarles hacer el etiquetado saldría carísimo, no les saldría", destacó.

Ya que en Sinaloa se cuenta con un gran número de empresas que manejan diferentes productos y que aún no cuentan con estabilidad económica para realizar una inversión de este índole.

En cuanto al problema de la falta de recursos, dijo que a su parecer se tiene que ver una manera de acceder a un apoyo que facilite el que las empresas cumplan los requisitos, lo que podría implementar gobierno del estado o municipio para que se pueda acceder de manera más fácil a los análisis nutrimentales necesarios para cumplir con los etiquetados.

Entre las inconformidades que a desencadenado el nuevo etiquetado nutrimental en los productos, dijo que en estos momentos se cuenta con muchas dudas e incertidumbres respecto al hexágono nutrimental, ya que la advertencia hace mención al contenido en general y no de las porciones que se contiene, por lo que en la mayoría de los empaques se tiene por lo menos una etiqueta de exceso.

Opinó que a su parecer aún se requiere que se realicen algunas modificaciones en donde se agreguen entendimientos, por lo que se está viendo la posibilidad de que se realicen encuentros informativos para las empresas y buscar el cumplimiento de las reglas en las pequeñas unidades económicas del estado.