Hay más ilegalidades en estacionamientos en Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- El legislador Pedro Villegas Lobo afirmó haber encontrado más irregularidades en el manejo y el cobro de los estacionamientos privados y de centros comerciales.

Manifestó que los estacionamientos de centros y plazas pagan 140 mil pesos mensuales al Ayuntamiento de Culiacán de forma ilegal, puesto que esta cooperación no se encuentra en regla ni en ninguna ley.

Pareciera que hay complicidad entre el Ayuntamiento y las empresas privadas para no garantizar el estacionamiento gratuito que debe haber

Infundado argumento

En reunión de la Comisión de Planeación y Desarrollo, los gerentes de las plazas comerciales de Culiacán expresaron su postura en relación con la iniciativa que propone el estacionamiento totalmente gratuito presentada por el diputado; sin embargo, este aseguró que su postura, contraria a su propuesta, es infundada.

Detalló que los gerentes aseguraron contar con un seguro para clientes que no funciona, pues existen claros testimonios de ciudadanos que han perdido llantas, piezas, incluso su vehículo completo, y el centro comercial no se ha hecho responsable.

“Decían ‘nosotros tenemos seguros para todos los ciudadanos’, y no es así; no lo hay. Un ejemplo: en un estacionamiento hubo robo de llanta, y no se hicieron responsables. Ellos mismos aceptaron que no servía”, manifestó.

Ganan mucho dinero

Por su parte, la diputada Beatriz Adriana Zárate enfatizó que los empresarios se justificaron al decir que con el cobro del estacionamiento pagaban el predial y diversos gastos, pues sin cobrarlo no les alcanzaría.

Sin embargo, argumentó que un estacionamiento recibe, en promedio, 3 mil 500 automóviles diarios que implican ingresos de 42 mil pesos diarios, lo que mensualmente suma una cantidad de un millón 260 mil pesos.