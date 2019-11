Hay preocupación por bajo crecimiento económico de Sinaloa

Sinaloa.- En el sector privado de Sinaloa hay preocupación por el poco crecimiento económico que ha tenido el estado.

Todos los sectores de la economía han sido afectados por el bajo crecimiento del .01 por ciento que se ha tenido, lo que se ocasionó por la falta de obra pública, privada y la incertidumbre que se está dando entre los inversionistas.

Por lo que existe incertidumbre tanto en comerciantes, empresarios y restauranteros en el panorama económico.

Caída

De acuerdo al análisis del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), entre julio y septiembre se registro la caída anual de 0.44 por ciento del Producto Interno Bruto. Mientras que en el tercer trimestre del año, la economía mexicana se contrajo 0.44 por ciento contra el mismo lapso de 2018, su primera caída anual desde 2009, mientras que avanzó 0.06 por ciento trimestral, según la estimación oportuna.

Las actividades terciarias o de servicios redujeron su ritmo de crecimiento de 0.24 por ciento de abril a junio pasado a 0.02 por ciento de julio a septiembre, lo que refleja variación de menos del 0.04.

En Culiacán, el dirigente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Diego Blanco Castro, dijo que hay una verdadera afectación al sector terciario. “Gente que no está teniendo ingresos, no está consumiendo a los establecimientos comerciales, también el desanimo que hay en los inversionistas, tanto privado como el sector público, la referencia que tenemos del presupuesto que no hubo apoyo para comercialización”.

El líder de los comerciantes indicó que en el Presupuesto de Egresos de la Federación no se está contemplando para el 2020, vendrá a empeorar la situación, por lo que esperan que el Gobierno federal empiece a invertir y generar más confianza en los inversionistas.

Jueves negro

A raíz de los acontecimientos violentos que sucedieron el pasado 17 de octubre, expresó que está disminuyendo la economía, ya que se tiene el registro de hoteles y restaurantes muy solos, los cuales afectan principalmente a los comerciantes locales.

Lamentó que haya una desatención al sector empresarial, ya que ayer viajarían a la Ciudad de México los integrantes de las Cámaras para sostener una reunión para dar atención a los comerciantes; sin embargo, a última hora les cancelaron.

Respecto al tema, el gobernador Quirino Ordaz Coppel dijo que se debe revisar a detalle porque es la etapa de la estabilidad de la economía. Indicó que se estará buscando activar la inversión pública porque eso va empujar y ayudar hacia adelante la económica. “Ha sido complicado el panorama al que se ha enfrentado y también, sin lugar a dudas, se necesita activar la inversión pública de la obra”.