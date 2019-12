Hay que hacer de la escuela la mejor opción para niños y jóvenes: Sepyc

Culiacán, Sinaloa.- La escuela es un asunto de oportunidades que nos debe convocar a todos, y debe ser también la mejor opción que tengan nuestras niñas y niños para desarrollarse, expresó Juan Alfonso Mejía López, secretario de Educación Pública y Cultura, durante el acto de entrega formal de obras de mejoras a nueve planteles educativos.

Dichas obras de infraestructura escolar fueron realizadas a través del programa Escuelas Alegres, que coordina ProEduca Sinaloa IAP y gracias al apoyo de Coppel Comunidad, en beneficio de 5 mil 921 alumnos y 351 docentes, con una inversión neta de $15 millones 692 mil 086 pesos. Siete de esos planteles están ubicados en el polígono sur y oriente de la ciudad de Culiacán y dos más en los municipios de Navolato (Villa Juárez) y El Rosario.

El titular de la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPYC) felicitó a Fundación Coppel y a ProEduca por esta labor en favor de la educación.

“Creo que en todo esto hay un mensaje y es que no debe haber escuela pobre para pobres, hay que acabar con eso. No puede ser. La escuela es un asunto de oportunidades y me encantaría que todos los niños tuvieran esa oportunidad, que tengan una opción y esa opción la vamos construyendo todos”, dijo.

Los planteles educativos beneficiados fueron ganadores de la convocatoria de “Activación de Consejos Escolares” tomando en cuenta las actividades de mejora escolar que han realizado los padres de familia en coordinación con personal docente y directivo.

Las mejoras van desde la impermeabilización, instalaciones eléctricas, enjarre de salones, equipamiento de aires acondicionado y equipo de cómputo y habilitación de juegos mecánicos en los patios de recreo, con el objetivo de mejorar los espacios donde los alumnos están aprendiendo y también las áreas recreativas.

En el evento estuvieron presentes, Carlos Gandarilla García, secretario de Desarrollo Sustentable; Rocío Guerrero Lizárraga, gerente nacional de Mercadotecnia y Comunicación Corporativa de la empresa Coppel; Jorge Guillermo Bátiz Esquer, presidente de Proeduca Sinaloa IAP, así como supervisores, directores y los consejos escolares de los nueve planteles beneficiados.

Mejía López comentó que la implementación de estrategias, como Primero de primaria es muy tarde, buscan generar opciones a los niños desde antes de llegar a primaria, porque 8 de cada diez niños están llegando en desventaja, la cual se irá haciendo más grande si la autoridad no llega a tiempo.

Otra estrategia que impulsa SEPyC es Aprendamos Juntos, impelementada por el gobernador Quirino Ordaz Coppel, que llevó a Sinaloa del lugar 26 al 2 nacional en calidad educativa.

“Si quieres que la educación sea la opción tienes que acompañar a quienes están en la escuela, pues no podemos dejar solos, ni a nuestros maestros, ni a nuestros alumnos, sino que debemos generarles la mejor opción”, dijo el titular de SEPyC.