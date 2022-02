Hay que impedir que se contamine la autonomía de las universidades, dice Rubén Rocha Moya

Sinaloa.- Durante la presentación del segundo informe de labores de la rectora de la Universidad Autónoma de Occidente (UAdeO) Sylvia Paz Díaz Camacho, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, felicitó a la rectora por logros que ha tenido esta universidad y llamó a que no se permita que se contamine la autonomía.

Le recordó que la autonomía es para que la universidad elija a su autoridad y se autogobierne pero en muchas ocasiones esta autonomía se corrompe desde adentro.

De acuerdo al mandatario estatal, la autonomía se pude violar desde adentro y quien comete corrupción adentro, viola la autonomía universitaria y tiene un comportamiento indigno en materia de universitario.

Leer más: "Estoy consternado por la muerte del exdiputado Sergio Jacobo": Ricardo Madrid

“La autonomía de las universidades es para que el poder político no te imponga cosas, que a los investigadores no les diga ponte a investigar esto te voy aprobar el proyecto pero el resultado tiene que ser este que está aquí, no puede ser otro. Al maestro no se le puede imponer una cátedra a modo pues hay la libertad de cátedra, el producto universitario debe estar descontaminado para eso nacieron las universidades autónomas”, recordó.

El mandatario estatal dijo que se empieza a violar la autonomía cuando un consejo universitario, cuando una autoridad admite que alguien de afuera le dicte cosas, que alguien que no es rector, que no es autoridad que ya ni siquiera tiene nada que hacer allí le ordena qué hacer, cuando le quita la voluntad de decidir a la rectora o el rector.

La autonomía se viola cuando un partido político llega a la universidad y se monta en la estructura normal, esto también atenta contra la pluralidad que debe haber en la universidad y esto no se puede permitir y menos cuando hay la voluntad del gobernador y del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador de apoyar a las universidades.

Indicó que se va apoyar a las instituciones para que se muevan en un ambiente libre desde todos los puntos para que los jóvenes de 18 años militen en el partido que quieran, lo que no se puede admitir es que haya un partido que en cada unidad académica tenta una célula de su partido y no permita que haya más partidos porque eso atenta contra el pluralismo, resaltó.

“La autonomía de las universidades es autogobernarte, es que nombres a tu gobierno y que tu gobierno ejerza como tal, reitero cuando eso no ocurre, cuando no admites tu que ya estas nombrado y eres legítimo, y dudas, y le das chance a alguien mas que te diga qué haces está mal alguien, va a decir que soy demasiado obvio, y soy demasiado obvio y tiene un mensaje, yo creo que las universidades las debemos cuidar hay que multiplicarlas impulsar el desarrollo del pensamiento libre y autónomo.

Leer más: PRI perdió a un gran ideólogo y académico, afirma Cinthia Valenzuela por fallecimiento de Sergio Jacobo

El gobernador se comprometió a entregar 25 millones de pesos a la Universidad Autónoma de Occidente para mejorar las prestaciones de maestros de tiempo completo y le va ayudar a conseguir otros 25 con la federación que van a estar etiquetados para eso.