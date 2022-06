"Hay repunte de Covid, pero no es alarmante": Rocha Moya sobre nuevos casos

Sinaloa.- No es de alarmarse el repunte en casos de Covid-19 que se está manifestando en Sinaloa, esto pues aún son pocos los casos, aseguró el gobernador Rubén Rocha Moya.

Aceptó que se tiene un aumento en los casos activos del virus, sin embargo, en comparación a los cientos de casos que se tenían, el aumento que se está dando en contagios es escaso, por lo que aún no se trata del inicio de la cuarta ola de contagios en Sinaloa.

De esta manera dijo que, el estado se mantendrá al pendiente del comportamiento de un posible aumento en casos, solicitando además a las personas que mantengan el seguimiento de los protocolos sanitarios.

Te recomendamos leer:

"Vamos a mantener el llamado a la población para que se cuiden en los lugares cerrados usar el cubrebocas, en los abiertos no es obligatorio. Vamos a estar atentos no vamos a alarmar a la población porque no estamos en esa circunstancia, ciertamente hay un repunte como se los dijo el secretario de contagios, pero esto no ha significado que tengamos casos graves, encamados, intubados, etcétera y mucho menos muertes", reiteró.