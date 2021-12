Hay vacantes de empleo, pero no interesados en Sinaloa, señala CORE 33

Sinaloa.- En las empresas del estado hay 90 mil vacantes, pero no se encuentra a quién quiera ocuparlas, pese a que en Sinaloa hay un aproximado de 30 mil personas desempleadas.

Los empresarios se cuestionan "¿qué está pasando?", y por esa razón se están planteando la necesidad de vincularse con las instituciones de educación superior y técnicas para poder fortalecer sus programas académicos y que atiendan la demanda laboral, explicó Julio César Silvas Inzunza, presidente del Colectivo de Organizaciones y Empresarios (CORE 33), antes Intercamaral Estatal.

Problema

En el tema de capacitación, un problema que identificaron es que en el rubro de maquinaria y equipo de la industria, de la construcción y de la transformación y otrasactividades no se encuentran operadores de maquinaria, aunque son puestos bien pagados, de 25 mil pesos al mes.

También se ha detectado que algunos que están operando maquinaria, no tienen la capacitación adecuada, ya están desfasados y eso no solo genera problemas de improductividad si no también de fallas por mal manejo de los equipos.

Por esta razón los empresarios consideran que el Instituto de Capacitación para el trabajo de Sinaloa y el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica y demás instituciones pueden aportar mucho en ese tema.

Afectaciones Silvas Inzunza explicó que en los últimos 10 años se ha perdido el 79 por ciento de las medianas empresas del país, lo que significa que de 50 mil de este tipo que había sólo quedan 18 mil, y junto con ella han desaparecido más de 8 millones de empleos, lo cual es demasiado preocupante.

En cuanto al sector empresarial que integran el CORE 33, ya cuentan con una agenda para el 2022 en la cual contemplan una serie de acciones, entre ellas de tener un diálogo cordial con las autoridades estatales y municipales para trabajar junto en la creación de empleos. También estarán buscando el acercamiento con el Poder Legislativo.