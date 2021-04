"Hay vacunas para todos los adultos mayores" garantiza Secretaría de Salud en Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- Con el objetivo de dar continuidad al proceso de vacunación de adultos mayores en Sinaloa contra el COVID-19, la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado asegura que hay vacunas para todos los adultos mayores de 60 años, quienes ya acuden a los centros de vacunación y dar cobertura a los 18 municipios.

El Secretario de Salud, Dr. Efrén Encinas Torres, durante un recorrido de supervisión por el Centro de Vacunación ubicado en el Centro de Desarrollo Infantil de DIF # 2 de Culiacán, afirmó que se cuenta con las dosis suficientes de vacunas para cubrir a toda la población de adultos mayores, se está en espera de que llegue a Sinaloa una remesa más de vacunas y así continuar con esta actividad y también llevar a cabo la aplicación de segundas dosis, por lo que pide calma a aquellos que aún no se la aplican.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

“Hay vacunas para todos los adultos mayores, estamos en espera precisamente de otra remesa correspondiente para la segunda dosis también, está asegurado; en Sinaloa llevamos Pfizer, Sinovac y AstraZeneca, desde que empezamos la vacunación en enero, no hemos tenido con ninguna de las vacunas aplicadas alguna reacción adversa mayor, todas han sido discretas, mínimas como cualquier vacuna; no se desesperen hay vacuna para todos, guardemos la calma, vamos en búsqueda que todos estemos cubiertos en el momento preciso y seguramente lo lograremos, ahora importante también y resalto, no nada más es la vacuna independientemente de que ya estén vacunados tenemos que cuidarnos siempre bien con todas las medidas”, explicó.

Leer más: Sin reportes mayores, vacunación de adultos mayores en módulos de Culiacán

Es así que el uso de cubrebocas, lavado frecuente de manos con agua y jabón y mantener la sana distancia se deben conservar como parte del día a día de cada una de las personas, antes y después de recibir sus vacunas contra el COVID-19.

Destacó que las personas que no se hayan registrado por internet en la página mivacuna.gob.mx y de acuerdo a la normativa federal, pueden acudir a los Centros Integradores de la Secretaría de Bienestar para que los servidores de la nación los registren y les indiquen fecha, hora y lugar donde podrán ser vacunados en Culiacán, en Mazatlán se está vacunando por zona y letras de su apellido, y Guasave se aplica en centros rurales donde han contactado a todos adultos mayores para explicarles la dinámica.

Hasta el día 6 de Abril se habían aplicado en el estado más de 180 mil dosis en adultos mayores, mientras que en personal de salud ya se han aplicado más de 50 mil, incluidas primeras y segundas dosis.