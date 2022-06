“He mantenido la lealtad con el partido, pero tampoco tengo firmado contrato de vida para eso”: Aarón Irízar López

Sinaloa.- Al PRI se le ha visto como un partido acomodado a los intereses de Morena en Sinaloa, arrastrado por la inercia y la falta de liderazgos que muevan a la gente, criticó Aarón Irízar López, priista durante más de 50 años.

Tras la derrota contundente en las elecciones pasadas y la salida de Jesús Valdés, cuestiona que el partido se haya tardado en nombrar a los dirigentes que se requieren para renovar los ánimos en el priismo local.

El político, quien han sido senador, diputado federal y local, acepta que tanto a nivel nacional como local la situación es complicada para el priismo y los partidos. “Un gobierno sin partidos se generan condiciones para una dictadura y para que se cometan errores cuando no hay contrapesos”.

¿Debe salir Alito?

Antes había una enorme vocación política, que cuando los presidentes del partido no daban cuentas buenas optaban por renunciar, pero hoy son muy diferentes.

Sin ánimo de defender al presidente, sacas al presidente Alito y es una salida corta, el problema del partido es un problema de fondo; la clase política del PRI, y en general, le quedamos a deber a la sociedad, hemos perdido la vocación política de encabezar las aspiraciones genuinas de la sociedad.

¿El que llegue es sacarse la rifa del tigre?

Por supuesto que no es una tarea nada fácil, casi le podría decir que el infierno sería Disneylandia en materia política; primero el PRI tiene que tener una gran vocación política para sacar nuevos dirigentes en Sinaloa y presidentes en comités municipales con gran inclusión de diferentes hombres y mujeres con vocación política; no hacerlo es dar los últimos pasos para caer en el abismo.

¿La renovación en Sinaloa será hasta diciembre?

El PRIse ha tardado en nombrar a la nueva dirigencia. Jesús Valdés fue un buen dirigente sin lugar a dudas, pero ya no está, y no digo que la presidenta lo esté haciendo mal, pero la gente quiere que se cumpla con la normativa y la normativa es que haya un presidente que venga con una enorme vocación política, entendiendo con objetividad la amargura de la situación por la que estamos pasando.

¿Una posible salida de Alito podría adelantar el proceso en Sinaloa?

El fenómeno nacional nos arrastra a nosotros, pero en el país la política cada vez está más regionalizada. Más allá de que Alito renuncie, esa sería la vía que él renunciara porque legalmente tiene que quedarse hasta el 2023, en el caso de Sinaloa ya se tiene que hacer, es mi percepción; ahorita en el PRIsomos un partido que se lo está llevando el tiempo y el viento.

¿El PRI está moribundo?

El PRI está en una condición difícil, difícil, y no entenderlo así cuando tú dices esas cosas duras, la gente tiende a defenderse, pero la encuesta más sencilla y más modesta te lleva a la conclusión de que estamos pasando por un momento sumamente difícil, y más difícil lo hacemos si estamos viviendo una inercia.

En política, como en las cosas naturales, si te estancas te pudres... que la gente nos sienta, si no nos sienten es que estamos muertos. No se ve al PRI como oposición en Sinaloa. El PAN, el PRD, el PT eran durísimos con el priismo, esos mismos que están gobernando, muchos fueron compañeros míos (diputación), eran tremendos, esa es la vida de la oposición, no son temas personales, los gobiernos deben estar cambiando; aquí nos está pasando que la gente no nos siente o nos siente como corriente acomodaticia.

¿Ha pensado en dejar el PRI?

Sí lo he pensado, las tentaciones siempre están presentes y más cuando a veces no te favorecen algunas cosas de manera injusta. Yo estudié para gobernador, pero no me dejaron presentar examen. He mantenido la lealtad con el partido, pero tampoco tengo firmado contrato de vida para eso.

¿Hay condiciones para evaluar bien a todos los aspirantes?, a usted se le ha mencionado.

Eso tiene que hacer el PRI, abrirse y seleccionar al hombre o a la mujer que vayan a representar a la dirigencia del partido.

Tienen que ser de los mejorcitos, escogerlos bien, sin ninguna apreciación de la ciudadanía, pues mejor no los escojan; en el caso personal, soy un priista viejo de muchos años en el partido, se me considera como un hombre que estoy en las posibilidades, pero también es cierto, no tengo una fijación para ser presidente del partido.

Es más, cedo la oportunidad, pero agarren en el partido (a los dirigentes), si no es la opción esta, no como llenadura de puestos vacíos, sino que tengan el interés de estar cerca con la gente.

Antes se le ha criticado al PRI que no se tome en cuenta a la base militante. Era la realidad política de esos tiempos, pasaba nada, pero hoy sí pasa, si no hacemos las cosas de cerca y con el ánimo de la gente; podrá haber dirigentes, pero dirigentes que no mueven y el partido necesita dirigentes que muevan, que accionen ganar confianza y elecciones. No son gerencias en el PRI, son dirigencias para mover a gente que piensa y actúa diferente dentro del partido, con una gran capacidad para la inclusión y saber escuchar.

¿Qué debe pasar con los priistas que apoyaron a Morena y a Rocha?

Hay un marco estatutario, y si tú traicionas no cabes en el partido, pero ha sucedido lo mismo, hay gente que se ha ido y ha regresado y por la misma puerta que se fue es por la que entró y no pasa nada; la Comisión de Honor y Justicia se durmió, no hizo, lo vio como natural.

Conozco al gobernador Rocha. Fuimos maestros en la universidad y estoy convencido de que es una buena persona y que tiene muy buenas intenciones para Sinaloa y es un hombre que tiene más de 50 años en la vida política de Sinaloa. A muchos los ha conquistado y seguramente muchos se fueron con él y muchos dieron voto callado. En resumen, si te vas del partido, no tienes por qué regresar.

¿Hay oportunidad de levantarse?

En política solo están muertos los que están en panteones, y solamente no tienen las oportunidades los que no han nacido.

Contexto

Sin convocatoria

El PRI no ha emitido aún convocatoria para elegir al próximo dirigente estatal, a más de un año que asumiera por prelación Cinthia Valenzuela tras la renuncia de Jesús Valdés.

Diversos priistas han mostrado interés por la presidencia, señalan que esperan que no sea un dedazo del centro del país y que se tome en cuenta a la militancia del partido.

A la espera. Entre los priistas que han levantado la mano y señalado sus aspiraciones a Debate están Manuel Osuna, Faustino Hernández, Bernardino Antelo, Álvaro Ruelas.

Caso Alito. Alejandro Moreno, actual dirigente nacional del PRI, se ha visto envuelto en una serie de escándalos con audios ventilados por la gobernadora de Campeche por presunto lavado de dinero y posible corrupción, es investigado por la Fiscalía del Estado. Alito acusa persecución política.

Cronología

¿Y la nueva dirigencia?

Por diversas razones no se ha realizado la renovación de la dirigencia estatal del PRI en Sinaloa. No se ha emitido convocatoria aún.

12 de junio 2021

Renunció Jesús Valdés a la dirigencia estatal del PRI. Después de que el partido perdiera la gubernatura, alcaldías y diputaciones.

12 de junio 2021

Cinthia Valenzuela asumió la dirigencia por prelación al dejar Valdés la dirigencia del partido; el 12 de agosto concluía el periodo, pero no se ha podido realizar nueva elección. En diciembre concluye el cargo.

Te recomendamos leer:

Perfil

Aarón Irízar

*Nombre completo: Aarón Irízar López

*Lugar y fecha de nacimiento: Guamúchil, Salvador Alvarado, Sinaloa, febrero de 1950

*Estudios: Lic. en administración de empresas y maestría en administración pública

*Trayectoria: Es miembro activo del PRI desde 1968, fue dirigente municipal del PRI. Ha sido diputado local, diputado federal, fue senador, alcalde de Culiacán de 2005 a 2007. También ha ocupado cargos en el gobierno estatal.