Hepatitis aguda infantil, la incertidumbre que mantiene en alerta a México

México.- En México se han registrado 10 casos sospechosos de hepatitis aguda grave de causa desconocida al 18 de mayo, según información de la Secretaría de Salud. Todos los estados, incluyendo a Sinaloa, están en alerta por esta enfermedad.

Tipos de hepatitis

Existen los tipos de hepatitis A, B, C, D y E. Las dos primeras se contraen por falta de higiene de manos después de ir al baño, aunque para estas existen vacunas. No así para las últimas tres variantes que se trasmiten a través de la sangre contaminada o con una aguja contaminada por el virus.

Pero con la aparición de la hepatitis aguda grave o hepatitis infantil, la ciencia médica se encuentra ante una enfermedad de origen desconocido.

“Generalmente las hepatitis son vírales y por eso en este momento se conocen varios virus, se clasifican en A, B, C, D y E, de tal manera que existen vacunas sobre todo para lo que es la A y B, pero para el resto no. Aquí el problema es que está apareciendo una inflamación aguda, a la que le llamamos idiopático. Significa que no se conoce el origen del agente infeccioso”, comentó Héctor Melesio Cuén Ojeda, exsecretario de Salud en Sinaloa.

Aunque sus orígenes aún son desconocidos, Cuén Ojeda aseguró que estudios científicos a nivel mundial indican que la hepatitis aguda grave pudiera tener vinculación con el covid-19.

“En estos momentos hay investigaciones muy importantes a nivel mundial. Se dice que a lo mejor puede existir una vinculación en lo que es el virus del covid-19 y este virus desconocido. Eso es lo que se cree a nivel mundial”, manifestó.

En todo caso la población no debe alarmarse, subrayó, aunque sí estar muy atenta y mantener los hábitos de aseo, y ante cualquier síntoma de sospecha, de inmediato llevar al niño con el profesional de la medicina.

“No hay tratamiento, pero sí hay formas de disminuir la inflamación. Sí hay formas, de manera asintomática, de tratar al paciente para que le vaya mejor”, subrayó.

Confió en que en los próximos días surja mayor información acerca de la hepatitis aguda grave, puesto que ya los científicos han hecho objeto de estudio un adenovirus.

El caso Sinaloa

El caso sospechoso de hepatitis aguda grave de una paciente en el Hospital Pediátrico de Sinaloa, según estudios realizados en el estado en la Ciudad de México, pudiera descartarse como positivo.

Carlos Mijail Suárez Arredondo, director del Hospital Pediátrico de Sinaloa, aseguró que el cuadro que presenta la adolescente de 15 años no “encaja” con esta enfermedad.

“Tenemos unos resultados preliminares, sobre todo de la biopsia hepática que se alejan o distan mucho de un diagnóstico de esta hepatitis aguda infantil grave. Es decir, el cuadro de momento no encaja al 100 por ciento con un cuadro de hepatitis aguda infantil grave”, aseveró.

Pero, aclaró, estos resultados están siendo sometidos a estudios más específicos para descartar por completo esta posibilidad.

“Esto no modifica el tratamiento que está recibiendo la paciente. Ella está recibiendo su tratamiento contra la hepatitis”, expresó.

En Mazatlán también se descartó uno de los casos sospechosos. El encargado de la Clínica del Issste Mazatlán, Andrés Sidhartha Hindú Pérez, informó que están muy pendientes de cualquier caso sospechoso que llegue a la clínica.

Medidas en escuelas

Cuitláhuac González Galindo, secretario de salud en el estado, anunció medidas para detectar posibles casos de hepatitis aguda grave en estudiantes del nivel básico en Sinaloa.

“Vamos a iniciar un protocolo para que en las escuelas se puedan estar evaluando desde la entrada a los niños y estar notificando cualquier alteración”, adelantó.

A los educandos, adelantó, se les revisará la coloración de la piel y se les preguntará si han presentado cuadros de diarrea, vómito y fiebre.

Posibles causas

La Secretaría de Salud identifica un adenovirus como posible causa de la hepatitis aguda grave, el cual provoca infecciones respiratorias, oculares, urinarias, gastrointestinales y en ocasiones hepatitis, que en personas con inmunocompromiso se pueden desarrollar cuadros graves.

Y es que no existe un tratamiento específico para las personas con infección por adenovirus.

Además, en los casos positivos que se conocen se tienen el denominador común que son infantes no vacunados contra el covid-19.

Las recomendaciones

Las recomendaciones que da la Secretaría de Salud son, en esencia, las mismas que se tienen que seguir contra el covid-19: el lavado de manos, el uso de cubrebocas, no compartir alimentos ni bebidas, limpiar y desinfectar espacios donde haya estado una persona enferma, manejo higiénico de alimentos y manejo adecuado de excretas.

Cinco tipos de hepatitis

Hepatitis vírica A.

Al 14 de mayo se tenían registrados 43 casos de esta enfermedad en Sinaloa. 23 hombres y 20 mujeres.

Hepatitis vírica B.

De todas las variantes es la que menos casos tiene Sinaloa. Solo 13; 9 hombres y cuatro mujeres.

Hepatitis vírica C.

La Secretaría de Salud notifica 113 casos en el estado. 100 hombres y 13 mujeres contagiadas por esta hepatitis.

Otras hepatitis víricas.

Sinaloa registra 38 casos de estas variantes, de las cuales 21 son entre hombres y 17 en el sector femenino.

Hepatitis aguda.

La Secretaría de Salud notifica 10 probables casos de hepatitis graves agudas al 18 de mayo en el país.

Contexto

La hepatitis aguda grave en niños en el mundo

De acuerdo con la Secretaría de Salud, el 5 de abril de 2022 el Reino Unido notificó a la Organización Mundial de la Salud un incremento en casos de hepatitis aguda de causa desconocida en niños menores de 10 años. Al 21 de abril ya se tenían 169 casos en niños de 1 mes a 16 años en 12 países.

Descartan en Mazatlán

El caso sospechoso de hepatitis infantil aguda de un menor se descarta, resaltó el encargado de la Clínica del Issste Mazatlán, Andrés Sidhartha Hindú Pérez.

Resaltó que el menor de un año presentó un cuadro de gastroenteritis y deshidratación, se le hicieron todos los estudios de laboratorio e incluso pruebas del funcionamiento hepático, y salieron normales. El menor ha evolucionado bien, quedando descartada la hepatitis.