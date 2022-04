Heriberto, Alisson y Alejandra, tres niños en Sinaloa que cambian el mundo con su talento

Algo que no les debería hacer falta es comida, es muy triste cuando no tienen.

“Elegí el violín porque es el instrumento que más me gusta, el sonido es un poco más diferente a todos”, comparte. Con 10 años de edad ha logrado participar en 13 conciertos en todo Sinaloa y sabe tocar más de 30 canciones. Además, experimenta con otros instrumentos como la guitarra, el ukelele y el melodeón, y no descarta incursionar en el canto. Reconoce que estar en un escenario frente a decenas de personas no le da temor, sobre todo si en el público está su mamá, Roxana, quien ha sido un amoroso impulso en el talento de la pequeña.

Este Día del Niño y con tan solo 9 años de edad, Heriberto “Chapito” Salas tiene un mensaje para todos los adultos: “que cumplan con darle un techo donde vivir a todos los niños del país, que no los pongan a trabajar y que los acompañen en sus sueños”. Desde los 3 años es un apasionado del beisbol, ha participado desde Guasave en cuatro torneos nacionales de la liga infantil, visitando ciudades como Mazatlán, Tijuana, Hermosillo, Los Mochis, siempre en compañía de su familia. “Me siento feliz y me divierto jugando beisbol”, compartió.

¿Qué crees que todos los niños deberían de tener y que no es justo que no lo tengan?

La superheroína favorita de Alejandra Martínez Castillo es la Mujer Maravilla. No se trata de su belleza o su fama, sino que para ella, la Wonder Woman es diferente porque tiene mucho más fuerza en sí misma que cualquier otro personaje de ficción. Pero en la vida real, Alejandra tiene también a sus propias heroínas. Las mujeres que más admira son todas aquellas que participan en torneos nacionales e internacionales de voleibol. Algún día quiere ser como ellas. Con 11 años de edad, Alejandra es una jugadora destacada y clave en el Club Guepardos de Guasave, una escuela de este deporte que ha logrado destacarse en los últimos años con el gane de torneos en diferentes municipios de Sinaloa y el resto del país. Lo que más le gusta de ser niña, es que tiene la movilidad y la edad para jugar libremente. Red social favorita: TikTok

Lorena Caro Reportera de Investigación

Desde el 2014 me uní al periódico EL DEBATE como reportera. Ese año me desempeñé en la sección de noticias México-Mundo para la edición impresa en Culiacán. Posteriormente, me desempeñé como reportera local en Guasave, donde cubrí la sección actualidad, sociales y policíaca. Ingresé a la sección digital como reportera web del portal Soy Carmín en soycarmin.com y posteriormente fui editora del portal En Pareja con la página enpareja.com. En ambos sitios escribí sobre temas relacionados al estilo de vida de la mujer, la pareja y la familia. Desde el 2017 soy reportera de la Unidad de Investigación para EL DEBATE, con enfoque en temas de transparencia y el combate a la corrupción, redes sociales e imagen pública; el sector agrícola y pesquero, salud, economía, legislación, indígenas, pobreza y vivienda. Previo a mi incursión en la prensa escrita, formé parte de Radio Sinaloa como locutora del programa juvenil “Poder Joven Radio”. He asistido a talleres nacionales sobre seguridad para periodistas, nuevo sistema de justicia penal, sistema electoral mexicano, manejo y análisis de movilidad urbana y urbanismo, diseño editorial y redes sociales. Soy además licenciada en Diseño Gráfico y Multimedia por la Universidad del Desarrollo Profesional y cuento con especialidad académica en Diseño Editorial.