Hierve el Congreso de Sinaloa por Covid-19 pero trabajadores siguen laborando de manera normal

Sinaloa.- Las instalaciones del Congreso de Sinaloa lucen semidesiertas y solamente deambulan los trabajadores que tuvieron que asistir a sus laborales de manera habitual, pese al brote de covid-19, en el cual se han confirmado hasta el momento, seis diputados contagiados del virus y trabajadores sin precisar el número, aunado a varios empleados que se han reportado enfermos.

El personal que labora en el Poder Legislativo no recibió ninguna notificación para no asistir en el horario de trabajo, y en pequeños grupos se han observado que no olvidaron la costumbre de partir la rosca de reyes.

Los salones para las conferencias de prensa del presidente de la Comisión de Asuntos Agropecuarios, Serapio Vargas Ramírez, quedaron listas para realizar el evento, así como la convocada por el presidente de la Comisión de Hacienda Pública y Administración, Jesús Ibarra Ramos, para analizar la Ley de Hacienda Municipal.

Los diputados José Manuel Luke Rojas, Serapio Vargas Ramírez del grupo parlamentario de Morena y Luis Javier de la Rocha del PRI, acudieron a sus oficinas legislativas, pero el resto de sus homólogos no se presentaron a las instalaciones. Pese a ello, se mantienen las mismas medidas sanitarias en el Palacio Legislativo.