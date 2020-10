Hijos de pescadores en Sinaloa, sin internet para recibir las clases virtuales

Sinaloa.- Muchas necesidades están pasando las familias de los pescadores en Sinaloa, entre ellas que los hijos de los pecadores están batallando con el ciclo escolar porque no cuentan con internet.

Por este motivo, desde el mes de septiembre el Frente de Auténticos Pescadores le solicitó al gobernador del Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, apoyo para tablets e internet, pero al momento no han tenido éxito en la gestión. Del Gobierno estatal les contestaron que no cuentan con recursos y que se vería la posibilidad de que empresarios pudieran apoyar, comentó José Alfonso Hidalgo Balderas.

De acuerdo al líder de los pescadores, en la actualidad no solo están batallando por eso, sino también por la falta de empleo, porque en este ciclo no ha habido buena captura de camarón.

Muchos pescadores, ante la falta de apoyos federales, se vieron en la necesidad de endeudarse para poder salir a pescar en los primeros días, pero se encontraron con que eran malas y ahora no saben qué hacer.

Explicó que en el Gobierno federal han encontrado mucha insensibilidad y están esperando que sea el Gobierno estatal quien les pueda brindar apoyos de empleo temporal, así como también les ayude a solucionar el problema de la conectividad para que los niños puedan estudiar.