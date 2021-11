¡Histórico! Roxana Rubio es la primera mujer candidata a la dirigencia del PAN en Sinaloa 

Entre los puntos incluidos en su plan de trabajo especificó que se incluye el hacer que operen los comités municipales que se encuentran sin realizar trabajos, reforzar las estructuras, sobre todo municipales y expuso que no realizará auditoría a las finanzas ya que no trata de una cacería en contra de los pasados dirigentes estatales.

"Tenemos más de las firmas requeridas en la convocatoria y eso la verdad me llena mucho de emoción, mi sello va ser que renazca Acción Nacional, estoy trabajando en un proyecto de unidad, porque si se dan cuenta en mi planilla están distintos liderazgos de los distintos municipios y entonces queremos llevar a Acción Nacional al tema de la inclusión", expuso la candidata.

