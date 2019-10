Hombres que dan vida a El Debate impreso

Culiacán, Sinaloa.- Arnulfo y Víctor tienen más de 10 años dando vida a este medio comunicación impreso.

Por suerte comencé a vender el periódico: Arnulfo Sandoval Payán

La clave para que siempre le vaya bien en su trabajo, según don Arnulfo, vecino de El Ranchito es hacer las cosas con muchas ganas.

Apasionado por su trabajo y siempre con una gran sonrisa reflejada en su rostro es como don Arnulfo Sandoval Payán recorre los pasillos del mercado Garmendia y el Centro de la ciudad para llevar las noticias más relevantes a decenas de culichis, quienes se han convertido en sus clientes fieles.

Siempre alegre

El día de don Arnulfo, que desde hace 13 años comenzó a vender EL DEBATE, empieza justo a las 4:00 horas, que es cuando suena su despertador, lo que indica que es un nuevo día para disfrutar. Nos comentó que el ama la vida y que cada día, al despertar, da gracias a Dios por una nueva oportunidad para salir adelante.

Relató que el ama su trabajo de voceador debido a que le permite no solo sacar para sus gastos sino también la oportunidad de conocer gente nueva. Además añadió que le gusta porque en unas cuantas horas termina de entregar los diarios que él tiene como meta vender cada día, lo que le permite quedarse con la tarde libre para hacer otras cosas.

Nos compartió que él comenzó con este trabajo luego de que un puesto de revistas dejó de vender, y fue entonces que él aprovechó la oportunidad. “Fue como suerte la mía, pues comencé con poquitos y ahora ya vendo muchos más”.

Luego de cuestionarle al vecino de la colonia El Ranchito si el avance de la tecnología había afectado sus ingresos, manifestó que para él no ha sido problema alguno, pues se las ha ingeniado con su carisma para seguir vendiendo diarios en cualquier época del año, sin importar si llueve o hace mucho calor.

Además nos compartió que una de las claves para que los culichis sigan leyendo el matutino es que encuentren cosas buenas, eso que les gusta. “Lo que más busca la gente es la policiaca y los clasificados”, señaló Arnulfo.

Experiencias únicas

El carismático caballero mencionó que en el transcurso de este año le ha tocado vivir experiencias de todo tipo, unas más bonitas que otras. Una de las que más recuerda es cuando se encontraba en el Centro de la ciudad y se percató que un hombre armado se acercó a un taxista y él solo estaba a unos cuantos metros de él.

“Lo único que pude hacer es ponerme a rezar y pedirle a Dios que nada malo pasara. No me va a creer usted, pero quién sabe por qué luego de eso el hombre de la pistola se fue. Es por ello que aprovecho todos los días y siempre me gusta andar alegre”, concluyó don Arnulfo.

El perfil

Nombre: Arnulfo Sandoval Payán.

Fecha de nacimiento: 10 de diciembre de 1959.

Domicilio: Vecino de El Ranchito.

Trabajo: Voceador.

Trayectoria: Hace 13 años que comenzó a vender el diario de EL DEBATE.

El buen ambiente de trabajo es clave: Víctor Daniel Acosta Games

Víctor Daniel Acosta mencionó que es fundamental que los compañeros se sientan bien en su área para que todo pueda funcionar de la mejor manera

Con un semblante serio, siempre enfocado y con una mentalidad positiva, Víctor Daniel Acosta Games, encargado del área de Prensa de EL DEBATE, compartió que para él y su equipo de trabajo el buen ambiente es clave para que los culichis reciban un periódico con una gran calidad de impresión.

Sus recuerdos

Desde hace 19 años Víctor forma parte de esta casa editora, y entre las cosas que más recuerda están los inconvenientes que en ocasiones se presentan con las máquinas, pues para él son experiencias que los fortalecen, pues les ayuda a tener días de trabajo más interesantes, señaló entre risas.

Destacó que existe muy buen ambiente de trabajo, por lo que siempre están motivados haciendo sus labores. Por otra parte, el encargado de Prensa mencionó que una de las fórmulas que ha llevado al éxito su trabajo es que existe un equipo muy diverso, pues hay jóvenes que siempre están al pie del cañón y contagiando a todos de su alegría.

Las personas de mayor edad aportan su experiencia, lo que sirve para superar cualquier situación que se pueda presentar mientras se registra la impresión del matutino durante las noches.

Gran equipo

“La impresión es muy bonita, es por ello que hay poca rotación de personal en esta área”, mencionó Víctor. “En estos momentos considero que hay un equipo de trabajo muy noble que está siempre dispuesto a dar lo mejor de sí para ofrecer un periódico con gran calidad de impresión a los culichis”.

Otra de las cosas que es fundamental y que siempre está promoviendo el encargado de Prensa es la buena comunicación, debido a que eso sirve para que expresen sus inquietudes, y si hay algo que no les parece, se resuelva de inmediato.