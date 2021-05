Honradez y atención al ciudadano, esperan del nuevo gobernante de Sinaloa

Sinaloa.- La más reciente encuesta publicada en Debate desveló lo que la población de Ahome, Guasave, Salvador Alvarado, Culiacán, Navolato y Mazatlán quieren para el(la) próximo(a) gobernador(a) del estado, así como las características ideales que debe tener y los defectos que más rechazo provocan.

El ejercicio estadístico también mostró la opinión pública sobre la violencia política y cuáles son sus temas prioritarios: seguridad, salud y educación.

Empresarios, políticos y ciudadanía en general compartieron diversas opiniones, la mayoría coincide que la transparencia del quehacer público debe ser prioritario para el(la) siguiente gobernador(a) y evitar hechos de corrupción.

Raúl Leal Félix, Presidente de la Federación de Cooperativas Pesqueras de Guasave

“Para mí, debe de ser un sinaloense muy orgulloso de su origen, un hombre sano y con mucha responsabilidad, con mucho ánimo y ganas de trabajar, un hombre que esté preparado académicamente, que tenga experiencia política y, sobre todo, que sea un hombre de edad media, ni tan joven ni tan viejo, y, sobre todo, que no sea mentiroso”.

Roberto Cruz, Candidato a diputado del distrito 5 federal por Movimiento Ciudadano

“La salud es lo más importante, nadie que no tenga salud puede trabajar o ir a la escuela. Este año en particular nos pegó duro por la perversa necedad del Gobierno de no hacer pruebas masivas de covid gratuitas y porque los diputados votaron en contra del presupuesto de salud para atender a nuestros niños y familiares. Lo mismo en el rubro de educación, se redujeron los presupuestos en educación para atender a nuestra niñez y juventud en este trienio. Con los actuales diputados federales de Morena perdimos más de 5 mil millones de pesos”.

Roberto Lem, Presidente de la Canaco Servitur Mazatlán

Manifiesta estar de acuerdo con la encuesta realizada por Debate donde la ciudadanía considera que el peor defecto de un gobernador es la corrupción. “Quien llegué al Gobierno debe ser honrado y muy cercano a ciudadanía para conocer las necesidades y darle solución, ya que esta es su obligación al llegar al poder”;asimismo, recalcó que también es importante que la seguridad debe ser la prioridad de quien llegue al Gobierno.

Wendy Barajas, Presidenta del Comité Municipal del PAN en Mazatlán

La cercanía con la gente, seguridad y salud, es lo que demandan los sinaloenses en la encuesta que publicó Debate, y “estamos de acuerdo”, con la población, aseguró la presidenta del Comité Municipal del PAN, Wendy Barajas. Añadió que comparten que la corrupción es el peor defecto de quien busca la gubernatura y resaltó que el abanderado de la alianza Va por Sinaloa PRI-PAN-PRD, Mario Zamora, es transparente. Los ciudadanos también quieren un Gobierno cercano al pueblo y “coincidimos con ellos”, apuntó Barajas.

Salvador Alonso González Sánchez, Presidente de la Asociación Ganadera Local de Salvador Alvarado

“Es buena opinión la que tiene la gente. Ellos quieren esa cercanía que no sea nada más cuando estén de candidatos que estén en mucha de ellos si no que quieren que los atiendan como si siempre estuvieran en campaña, eso es muy importante y en lo que es la experiencia. Es algo totalmente necesario que te da más seguridad a que tengas unas personas con experiencia de cómo manejar Sinaloa y qué mejor que tenga muy buena experiencia. Sobre corrupción, la verdad, la gente se preocupa cada vez más en el tema y, sobre todo, da coraje ver que haya gente corrupta y que se estén llevando tu dinero. Las opiniones son buenas y muy acertadas, considero que es algo muy importante”.

Martín Heredia Lizárraga, Candidato a la presidencia municipal de Mazatlán por Movimiento Ciudadano

“La corrupción es uno de los peores cánceres de esta sociedad mexicana, y Sinaloa no está exento de ella. Por eso, desde Movimiento Ciudadano se plantea un Gobierno abierto, un Gobierno transparente, un Gobierno que rinda cuentas. Necesitamos un Gobierno que facilite y que no esconda ejercicios oscuros de la Administración, quienes ostentan el poder en estos momentos, tanto en nivel federal, local y estatal, pues obviamente no son lo más recomendable en esta materia por su oscurantismo en ese ejercicio del poder público”.

Judith Villa, Candidata a la presidencia municipal de Mazatlán por el partido PES

“Yo creo que la corrupción es el principal cáncer en todas las instituciones, está muy arraigado, permea en todas y cada una, en todos los niveles. Somos un país muy rico e, irónicamente, somos el país más corrupto del mundo;después de ella, creo que viene el nepotismo, creo que es una parte que tenemos que atacar, pero sin tregua y sin cuartel. Creo que hay muchas cosas por hacer a nivel municipio, hay por ahí un tema que me inquieta, un tema que hay muchas colonias que ya aparecen pavimentadas. Si encontramos responsabilidad penal en alguno de los anteriores gobernantes, no me va a temblar la mano para hacer justicia. Esperemos que las personas confíen en nuestro proyecto”.

César Emiliano Gerardo Lugo, Secretario general del PRI en Ahome

“Me da mucho gusto que la principal característica que busca la gente en la figura del próximo gobernador del estado sea la honradez, ya que es una característica de nuestro candidato a la gubernatura Mario Zamora Gastélum. En su paso por la Financiera Nacional, él aplicó mas de 70 mil millones de pesos en préstamos y nunca ha sido señalado por algún desvío o por algún señalamiento de alguna auditoría. En Ahome, la gente rechaza la violencia política en un gran porcentaje porque el presidente municipal de Morena tuvo muchísimos problemas con la síndica procuradora por violencia de género, misma violencia de género que se vivió en Culiacán y Mazatlán”. Concluye que los representantes de su partido no han sido señalados por violencia de género, y exige que los próximos gobernantes sean ajenos a la violencia de género.

David Sánchez Santiago, Abogado y estudiante de la maestría enciencias del derecho, UAS

“Es evidente que la ilusión de la sociedad es, ha sido y todo indica que seguirá siendo ese tan anhelado deseo de tener gobernantes honestos y cercanos a la sociedad, debido a que algunos de los tantos males que en gran medida ha desprestigiado a la clase gobernante es la apatía frente a las necesidades y reclamos más sentidos de la sociedad y la corrupción en la administración de los recursos públicos. Por eso aún se está a tiempo de poder revisar y analizar cada uno de los perfiles de quienes aspiran a ocupar cada uno de los puestos de elección popular y poder tomar la mejor decisión para que le vaya bien a Sinaloa en los próximos años”.

José Luis Orozco, Presidente de Canacintra Guasave

“Tiene que ser muy capaz el próximo gobernador, conocer la problemática, pero, sobre todo, tiene que ser positivo y conocer las soluciones; que se rodee de un buen equipo, que sepa llevar a cabo la ejecución de sus ideas; tiene que ser honesto, dinámico y transparente”.

Leonor Espinoza, Presidenta de Canaco en Guasave

“El ciudadano es quien siempre tiene la razón, es el que vive el día a día los resultados de los Gobiernos. En este cuestionamiento, además de seguridad, salud y educación que piden los sinaloenses y en lo que coincido, le agregaría transparencia y exigir que haya más hechos que promesas, más resultados que discursos, más justicia que simulación”.

María Ofelia Inzunza, Presidenta de Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia de Guamúchil

“Estoy totalmente de acuerdo con la sociedad de que Salvador Alvarado y Sinaloa necesitan un gobernador honrado, sería lo mejor para todo el mundo. Otra de las cualidades que me gustaría que tuviera es que fuera cercano a la gente, confiable, amistoso, que la gente tuviera la confianza de acercarse con tranquilidad y confianza, así como lo hacen en campaña”.