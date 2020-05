Horacio pierde la batalla contra el coronavirus en Culiacán

Sinaloa.-Horacio luchó durante un mes contra el coronavirus, pero ayer perdió la batalla.

De acuerdo con las personas que lo conocieron y convivieron con él, siempre vio con gran optimismo esta nueva enfermedad que llegó a su vida, que se le sumó al problema que tenía con un riñón que ya no funcionaba, sin imaginarse que perdería la vida con esta pandemia.

Horacio pensaba en salir victorioso y regresar al lado de su familia; sin embargo, su esposa comentó días atrás que su estancia en el Seguro Social no era lo que esperaba, pero tampoco perdió la fe, y ahí estaba día con día esperando noticias de él.

“Estado crítico” era lo único que le informaban a su esposa, Marely, quien no cabía en desesperación de pronto escuchar una buena noticia.

Buenos recuerdos

Un buen amigo escribió en su red social que van a recordar a Horacio por su forma de ayudar al que más lo necesita, su gran corazón y el buen sentido del humor que lo caracterizaba. Mientras que uno de sus compañeros de Cruz Roja señaló que siempre estuvo dispuesto a hacer el bien, sin esperar nada a cambio.

El tiempo que pasó hospitalizado tuvo momentos de crisis en las que a como diera lugar consiguió un teléfono celular, y así pedirle a su esposa que lo llevara mejor a una clínica particular, quien confirmó a EL DEBATE que en el IMSS, en el área para COVID-19, no le hacían nada, no sentía ninguna mejoría. Pese a las limitaciones económicas, su esposa accedió, y lo realizó.

El primer diagnóstico a su llegada fue una situación crítica y que podía esperarse un panorama trágico. Aun así, la familia no perdió fuerzas, y buscó darle la mejor versión a Horacio, quien junto con su esposa buscaba el apoyo para recaudar el dinero que el hospital les estaba cobrando por los diferentes servicios.

En sus mejores momentos, cuando se sentía bien, aprovechaba para leer, estar al tanto de las noticias, así como recibir los mensajes de Facebook que algunos amigos le enviaban. Desafortunadamente, ayer perdió la batalla, y ha sido despedido por sus seres queridos.

