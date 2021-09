"Horrible va a quedar Culiacán", se quejan por construcción de muro en la Álvaro Obregón

Sinaloa.- Debido a la falta de educación vial de algunos automovilistas en la ciudad de Culiacán, el Ayuntamiento ha optado por colocar muros en diversas vialidades para que los conductores respeten los carriles, ahora tocó a la avenida Álvaro Obregón tener uno de ellos.

El nuevo muro de distribución vial se construye sobre la avenida Álvaro Obregón en la esquina del bulevar Ciudadanes Hermanas, frente a la Lomita de Culiacán, donde la falta de educación vial provoca caos, ya que los automovilistas no respetan las boyas viales que delimitan zona y no carril, y se suben para dar vuelta a la izquierda.

La construcción de este obras viales en Culiacán han causado molestia, aprobación y bromas de los ciudadanos, y hasta uno de ellos tiene su propia cuenta de Twitter "Muro del Malecón" (@MuroMalecon), quien expuso a sus seguidores la construcción del nuevo muro, esta vez sobre otra vialidad importante en la ciudad, la avenida Álvaro Obregón.

"De plano, con las soluciones de esta administración, horrible va quedar #Culiacán y todo porque el automovilista no es capaz de manejar por su carril y dar vuelta correctamente", escribió.

Muro del Malecón queja por falta de educación vial | Foto: Twitter

A la publicación un usuario de Twitter señaló "Justo eso te iba a preguntar @MuroMalecon ¿que onda con la competencia?". A lo que El Muro del Malecón respondió "Es mi jefe de departamento".

Otro usuario, destacó que era preferible que "hayan contratado a tu compañero (Del Muro del Malecón) que el desastre que se hace ahí". El Muro del Malecón respondió que se trataba de su primo "@Muro_obregon viene de Sonora a buscar una oportunidad en el @AyuntamientoCLN hizo campaña con Morena".

No se hizo esperar y un usuario creo una cuenta de Twitter al nuevo muro que llegará a Culiacán: @Muro_obregon

"A falta de autoridad ¡Ya llegué", dice Muro Obregón | Twitter

"jajaajajaaja Bonitas noticias en miércoles. No sabía de esta honorable incorporación a la ciudad capital!!!!", "Feliz de que harán un @Muro_obregon para que los nacos ya no se metan en tercera fila, no debería ser necesario pero situaciones extremas=medidas extremas.", fueron algunos de los primero comentarios que dejaron ciudadanos a la cuenta recién creada.

El "Muro Obregón" retweeteo una publicación de un usuario que captó en video cuando un automóvil arriba de las boyas viales intentaba dar vuelta de manera incorrecta, pero a lado de él se paró una patrulla de Tránsito Municipal, así que el conductor siguió derecho por la Álvaro Obregón y desistió de dar vuelta.

"¡Señor, me has mirado a los ojos! A falta de la autoridad ¡Ya llegue!", escribió el "Muro Obregón" al retweetear ese video donde el ciudadano pedía al "Muro Malecón" un primo sobre la vialidad Álvaro Obregón a finales de julio, sin saber que sí se le iba a cumplir el deseo.

Una ciudadana escribió que las autoridades prefieren construir muros en lugar de hacer valer las leyes de Tránsito multando a los que cometen faltas además de promover la cultura vial. "Alguien amanecio de malas", le respondió el Muro Obregón.