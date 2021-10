Hospital Civil de Culiacán lleva un mes sin hospitalizaciones por Covid-19

Sinaloa.- El Hospital Civil de Culiacán tiene cuatro semanas consecutivas sin tener pacientes hospitalizados por Covid-19, solo han recibido ha personas con tratamiento post-covid, informó, Jesús Israel Martínez Félix.

El director del nosocomio dijo que cuentan con tres personas hospitalizadas que sufrieron secuelas por el virus pero no hay pacientes positivos dentro del hospital en Culiacán, Sinaloa.

"Aquí ahorita hospitalizados de Covid-19 no hay pacientes, hay solamente dos o tres pacientes postcovid que ya esos pacientes no infectan y están en las áreas normales, pero prácticamente no hay Covid".

Comentó que la pandemia se ha mantenido a la baja con los contagios y las hospitalizaciones ya que sabe que otras instituciones de salud tampoco cuentan con enfermos covid o bien son mínimos comparados con otras fechas.

Comentó que continúan realizando las pruebas PCR, sin embargo, la mayoría de estas se las realiza por protocolo y temas preventivos para poder realizarse alguna cirugía.

Leer más: ¡Poca afluencia! Reanudan vacunación contra Covid-19 en Culiacán, Sinaloa

El hospital cuenta con 12 camas disponibles para pacientes con coronavirus y así se mantendrá en caso de algún repunte, además de que ya tiene una desconversión por lo que todas las áreas se encuentran al servicio de la ciudadanía.